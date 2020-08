Hannover

Die Chaostage 1995 in Hannover haben die Welt auf die niedersächsische Landeshauptstadt blicken lassen. Besonders deutlich wurde damals die völlige Fehleinschätzung der Polizei, mit der Lage umzugehen. Auch jetzt, 25 Jahre danach, spricht Hans-Dieter Klosa von „traumatischen Einsatzerfahrungen“. Der heute 77-Jährige übernahm unmittelbar nach den Vorfällen das Amt des Polizeipräsidenten, Vorgänger Herbert Sander musste seinen Hut nehmen. 1996 verhinderte Klosa eine Wiederholung der Ereignisse mit harter Hand.

Klosa erinnert sich noch gut daran, wie er die Geschehnisse 1995 in Hannover vor dem Fernseher verfolgte: „Ich hätte am liebsten zum Hörer gegriffen und gefragt, was die Kollegen da machen“, sagt er im Gespräch mit der HAZ. Die gesamte Welt sah live, wie die Polizei die Punks beim Plündern eines Penny-Markts in der Nordstadt gewähren ließ. Trotz eines ausreichenden Kräfteaufgebots standen die Beamten tatenlos daneben. Alle wurden Zeugen, wie die Polizei nicht Herr der Lage war. Klosa: „Da hatte ich wirklich Bauchschmerzen.“

„Viel zu lange auf Deeskalation gesetzt“

Klosa war damals Leiter der niedersächsischen Bereitschaftspolizei und hatte mehrere Hundertschaften für den Einsatz abgestellt – war also nur mittelbar an den Chaostagen beteiligt. Ständig habe es ein Vor und Zurück gegeben, wiederholt seien die falschen Entscheidungen getroffen worden. „Das war eindeutig Unvermögen“, sagt Klosa. „Es wurde viel zu lange auf Deeskalation gesetzt.“ Angesichts dessen, dass die Punks von vornherein nur auf Gewalt und Unruhe aus gewesen seien, sei dies die falsche Taktik gewesen.

„Ein absoluter Misserfolg“: Die Polizei hätte die Unruhestifter damals konsequent festnehmen sollen, meint Klosa. Quelle: Holger Hollemann

Besonders dramatisch empfand es Klosa, dass sein Vorgänger Sander trotz der bürgerkriegsähnlichen Szenen am Montag danach gegenüber den Medien mitteilte, der Einsatz sei im Großen und Ganzen erfolgreich verlaufen. „Im Gegenteil“, sagt der heute 77-Jährige, „das war ein absoluter Misserfolg.“ Der Polizeieinsatz 1995 war laut Klosa „der folgenschwerste und gewalttätigste“ seit 1945. Schon gleich am ersten Chaostag hätte die Polizei Unruhestifter konsequent festnehmen sollen, so habe das zurückhaltende Vorgehen aber zu einem „starken Auftrieb“ innerhalb der Punker-Szene geführt.

Die Expo 2000 stand auf dem Spiel

Sander musste 1995 folglich gehen, Klosa wurde etwas gegen seinen Willen ins Amt des Polizeipräsidenten gedrängt. 1996 ging er dann umso rigider vor, um eine Wiederholung der Unruhen zu vermeiden. Denn: „Es stand wesentlich mehr auf dem Spiel als nochmals Chaostage“, sagt er. Wäre die Lage erneut eskaliert, wäre die Expo 2000 nicht nach Hannover gekommen. „Auf mir lag ein ungeheurer Druck“, sagt Klosa nun mit 25 Jahren Abstand.

Zur Galerie Drei Tage lang herrschte Anfang August 1995 in Hannover Ausnahmezustand. Die Chaostage legten Teile der Nordstadt in Schutt und Asche, Punks und Polizei standen sich gegenüber. Die Bilder gingen um die Welt.

Klosa setzte für Anfang August 1996 ein Versammlungsverbot durch und verwandelte Hannover dank 10.000 Polizisten in eine Festung. Die ankommenden Punks mussten gleich auf der Straße wieder umkehren oder wurden am Hauptbahnhof in Züge für den Rückweg gesetzt. „Mein Ziel war es, das Gewaltpotenzial nicht in eine Stadt mit enger Bebauung zu lassen“, sagt Klosa. Mit Erfolg: die unrühmlichen Chaostage waren Geschichte. Und Klosa blieb zwölf Jahre Polizeipräsident von Hannover – bis heute die längste Amtszeit seit Kriegsende.

Von Peer Hellerling