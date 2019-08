Hannover

Wenn der Luisenclub zu Hannover zum Sommerfest lädt, kommt das jedes Mal Kindern in der Region Hannover zugute. Dieses Mal feiern die rund 400 Gäste Freitag im Neuen Rathaus auch ein wenig den Charity-Verein selbst, der jetzt seit 20 Jahren besteht. Damals überlegte sich ein Freundeskreis aus mittelständischen Unternehmern und Angestellten, wie sie über die eigene Familie hinaus anderen Menschen helfen könnten.

Jährlich 35.000 bis 40.000 Euro Spenden

„Wir haben klein angefangen, mal 60 Leute zum Grillen eingeladen, und uns gefreut, wenn 2000 Mark zusammenkamen“, erzählt Vorsitzender Nils Meyer, der in zweiter Generation den Handwerksbetrieb Fliesen-Meyer in Langenhagen führt. Inzwischen erbringt die Tombola beim jährlichen Fest oft 35.000 bis 40.000 Euro. „Wir suchen wirklich, wo wir sinnvoll spenden können“, sagt der 53-jährige Meyer. Dieses Mal geht rund die Hälfte des Geldes an den Verein für krebskranke Kinder Hannover. Der Verein will damit Kindern, die lange Zeit in der Medizinischen Hochschule Hannover verbringen, ein sporttherapeutisches Programm finanzieren. Spenden gingen in der Vergangenheit auch an „Handball mit Handicap“ oder den Verein „Glücksmomente“, der therapeutisches Reiten anbietet.

Gratulieren dem Club zum 20.: Hanns-Werner Staude, Kerstin und Klaus Scharf Quelle: Michael Wallmüller

Fernsehmann Hinnerk Baumgarten gehört zum Luisenclub und moderiert in bewährter Weise die Gala mit Tombola im Gartensaal. In der Männerrunde, die auf 20 Personen begrenzt ist, sind auch Hanns Werner Staude, Hans-Alfred Terner sowie Jürgen Schmidt, Geschäftsführer der DLRG Norddeutschland, aktiv. Als sie vor 20 Jahren starteten, gingen viele noch als Jungunternehmer durch. Inzwischen rückt die nächste Generation nach. Hauptsponsor für die Tombola sind in diesem Jahr Bentley Hannover und die GTU Unternehmensgruppe.

Von Bärbel Hilbig