Hannover - Check in der City: So kommt das Plastikverbot an

Seit dem 3. Juli sind Plastikgeschirr und -strohhalme bei Take-away-Getränken und -Speisen verboten. Nur Restbestände können jetzt noch aufgebraucht werden. Wie kommt das in Hannovers Imbissen an – und welche Alternativen gibt es? Ein Rundgang.