Chefärztin aus Hannover: Hypnose hilft bei Depressionen

Hannover

Für manch anderen Arzt mag jener Hypnosekurs an der Medizinischen Hochschule Hannover eines von vielen Angeboten in der Weiterbildung zum Facharzt gewesen sein. Für Claudia Wilhelm-Gößling, heute Chefärztin in der Klinik für Suchtmedizin und Psychotherapie im Regionsklinikum in Wunstorf, barg er ein Schlüsselerlebnis. Zum ersten Mal erlebte sie im Selbstversuch, wie man eine Hand ohne jede Narkose betäuben kann – mithilfe moderner Hypnotherapie.

Einer Kollegin habe sie damals mit Hypnosetechniken suggeriert, dass die Haut blutleer sei und taub, erzählt sie. Dann habe sie eine Hautfalte in die Hand genommen und diese mit einer relativ dicken Kanüle, mit der man sonst Blut abnehme, durchstochen. „Die Kollegin empfand keinen Schmerz, sondern lediglich einen Druck“, erzählt Wilhelm-Gößling – und man merkt ihr immer noch an, dass sie die Erfahrung damals faszinierte. Danach habe sie bei der Kollegin die Suggestion der Blutleere noch einmal verstärkt und die Nadel herausgezogen: „Es hat nicht geblutet. “

An schwebende Jungfrauen erinnert hier nichts

Die 59-Jährige sitzt an diesem Tag in einem nüchtern eingerichteten Konferenzraum im Regionsklinikum in Wunstorf. An Zauberei, Hokuspokus oder schwebende Jungfrauen erinnert hier nichts. Das macht aber nichts. Im Gegenteil: Der so sachliche Raum betont das Anliegen Wilhelm-Gößlings sehr gut. Die Medizinerin ist seit Langem auch ausgebildete Hypnotherapeutin, wendet Hypnosetechniken seit mehr als 20 Jahren in der Psychiatrie an: in der Tagesklinik, in der stationären Behandlung, früher auch in eigener Praxis. Jetzt hat sie mit Kollegen der Universität Tübingen ein Buch herausgebracht, mit dessen Hilfe Psychotherapeuten die Hypnotherapie bei der Behandlung von depressiven Menschen einsetzen können.

In der Psychiatrie des Regionsklinikums Wunstorf wird auch mit Hypnotherapie gearbeitet. Quelle: Moritz Frankenberg

„Hypnotherapie bei Depressionen“ ist auch ein Pionierwerk, denn es zeigt erstmals in einem wissenschaftlichen Verfahren, dass Hypnose bei Depressionen ähnliche Erfolge erzielt wie die als Heilverfahren bewährte kognitive Verhaltenstherapie. Rund 150 zufällig ausgewählte Patienten wurden dafür jeweils zur Hälfte mit der einen, zur Hälfte mit der anderen Methode behandelt. „Wir wollen die Hypnose aus diesem esoterischen Bühnen-Showmodus herausbringen“, sagt Wilhelm-Gößling.

Claudia Wilhelm-Gößling wirkte an einem Pionierwerk zu Hypnose und Depressionen mit. Quelle: Klinikum Region Hannover

Hypnosen in Shows nutzten vor allem aus, dass Menschen sich auf der Bühne von einer Autoritätsperson führen ließen. Hypnose in der Psychotherapie dagegen sei gerade kein passives Folgen, sondern ein zwar unterbewusster, aber aktiver Prozess, der sich sogar im EEG nachweisen lasse. „Wenn wir uns eine Erfahrung sehr plastisch, sehr lebendig, vorstellen, löst sie in unserer Vorstellungskraft fast dieselben Prozesse aus wie eine reale Handlung“, sagt Wilhelm-Gößling. „Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient so eine Vorstellung später in eine Handlung umsetzen kann, ist deutlich erhöht.“

Auch Biografiearbeit ist möglich

Wie aber funktioniert die Hypnose im medizinischen Alltag? Wie hilft sie psychisch erkrankten Menschen, einen Weg aus der Krise zu finden? Ein Standardbild bei Depressionen in einer Hypnose sei beispielsweise eine Ballonfahrt, sagt die 59-Jährige. Der Schwere der Depression, dem Niedergedrücktsein, dem Gefühl, Steine auf der Brust liegen zu haben, werde eine Erfahrung von Weite, von Überblick, von Ballastabwurf, gegenübergestellt. Das Schöne an Hypnotherapie sei, dass dies eine angenehme Art sei, Alternativen zu gängigen, tief eingebrannten Verhaltensmustern zu finden, betont Wilhelm-Gößling.

Mit Hypnose sei auch Biografiearbeit möglich. Wenn ein Patient immer wieder in denselben Situationen in eine Krise schliddere, könne das an einer nie aufgearbeiteten Erfahrung in der Kindheit liegen, die dafür sorge, dass ähnliche Erlebnisse im Erwachsenenalter nicht oder nur sehr langsam verarbeitet und verändert werden könnten. „Die Mutter hat die Familie verlassen, der Vater ist vollkommen überfordert, lässt das Kind mit dem Verlust völlig allein“, nennt Wilhelm-Gößling ein Beispiel. Es entstehe eine kindliche Bindungstraumatisierung, die auch im Erwachsenenalter bei Verlusten, Trennungen, immer wieder aufbreche.

Den Betroffenen sei das gar nicht unbedingt bewusst. Mit Hilfe von Hypnose könne man sich dem schmerzhaften Erlebnis nähern und Lösungsoptionen finden.

Von Jutta Rinas