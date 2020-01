Hannover

Während andere feiern, müssen sie oft arbeiten: Ärztinnen und Ärzte, Pfleger, Schwestern in Krankenhäusern. In der Eilenriedeklinik am Emmichplatz haben sie die Silvesterparty in diesem Jahr darum einfach nachgeholt.

OP-Pflegerin Lisa Herrmann (29) und Yasmin Santelmann (27) genießen Cocktails. Quelle: privat

Michael Hutter, der Leiter der Privatklinik, hat sein Personal in ein Hotel auf Rügen eingeladen und auf der Ostseeinsel die Feier einfach auf den 11. Januar verlegt – mit allem Drum und Dran wie Herunterzählen, Neujahrswünschen und Feuerwerk am Strand. Die Feier stand unter dem angesagten Motto „Die goldenen Zwanziger“.

Mit dem Bus nach Rügen

Mit dem Bus waren 50 Mitarbeiter auf die Insel vor Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern gereist – Hutter wollte ihnen seine Dankbarkeit zeigen. Und er hat für das kommende Silvester noch mehr vor. „Nächstes Mal laden wir auch Polizisten und Feuerwehrleute ein“, verspricht der Arzt. Auch die machten einen guten Job und „haben auch verdient, ein schönes Silvester zu erleben“.

Von Karl Doeleke