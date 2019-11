List

Neue Schwerpunkte im DRK-Krankenhaus Clementinenhaus in der List: Künftig will sich das Team der Stadtteilklinik auch stärker den chirurgischen Bereichen rund um Leber, Enddarm und Bauchspeicheldrüse widmen. Das hat die Geschäftsführerin der Klinik, Birgit Huber, anlässlich der Stabübergabe beim Chefarztposten der Chirurgie erklärt. Viszeralchirurg und Hernienspezialist Andreas Kuthe verlässt nach 20 Jahren das Clementinenhaus, sein Nachfolger wird Christoph Strey, Chirurg und Proktologe.

Im Jahr 1999 hatte Kuthe die Abteilung übernommen. 20 Jahre und gut 20.000 Eingriffe später hat er nicht nur der chirurgischen Abteilung, sondern dem gesamten Krankenhaus zu einem bedeutenden Ruf verholfen. Das Clementinenhaus wurde mit besten Bewertungen in Medizin und Service ausgezeichnet. „Als ich 1999 als Chefarzt der Chirurgie angefangen habe, war das Clemi ein ‚süßes Nichts‘ mit rund 800 chirurgischen Eingriffen pro Jahr“, sagte Kuthe anlässlich seiner Verabschiedung. „Heute führen wir mehr als 3000 Eingriffe durch.“ Aber Schwerpunkt sei der Mensch an sich.

Referenzzentrum für minimalinvasive Chirurgie

Die Chirurgie wurde unter Andreas Kuthe bereits mehrfach ausgezeichnet und zertifiziert. Seit 2008 ist das Clementinenhaus das erste Referenzzentrum für minimalinvasive Chirurgie in Deutschland. Ein Jahr später folgte die Auszeichnung als erstes Kompetenzzentrum für Adipositaschirurgie in Hannover. Als erste Klinik in Deutschland erhielt das DRK-Krankenhaus schließlich 2013 die Zertifizierung als Referenzzentrum für Hernienchirurgie.

Kuthe hat sich als Experte für Gallen-, Hernien- und Adipositaschirurgie ein hohes Ansehen erworben. Die Klinik in der List formte er zu einem Zentrum für Laparoskopie, der Schlüssellochchirurgie. Der Spezialist und sein Team waren zudem an der Entwicklung eines der modernsten Kamerasysteme für 3-D-Operationen beteiligt. Nach etwa 50.000 Patienten, rund 12.000 Hernien- und 9000 Gallenoperationen gibt Kuthe seine Chefarztposition nun an Privatdozent Christoph Strey weiter. „Es freut mich sehr, dass wir einen Kollegen gefunden haben, der nicht nur die fachlichen, sondern vor allem auch die sozialen Fähigkeiten für diese Stelle mitbringt und aus meiner Sicht wunderbar zum Clementinenhaus passt“, so Kuthe. „Denn auch in Zeiten von Digitalisierung und Robotik wird es für den positiven Ausgang einer Behandlung auch weiterhin auf den Menschen mit seiner Intuition und Erfahrung ankommen.“

Spezialisierung ist die Zukunft

„Exzellenz in der täglichen Arbeit wird nicht von einer einzelnen Person, sondern vom gesamten Team getragen“, betont Strey. Spezialisierung sei der Weg der Zukunft. „Die Spezialisierung auf die Bereiche Hernien- und Adipositaschirurgie sowie Laparoskopie wird auch künftig der Weg sein, um im Gesundheitsmarkt bestehen zu können“, so Strey. Der Fokus werde auch weiter auf einer patientenorientierten medizinischen Betreuung liegen. „Denn das ist es, was der Patient am Ende spürt“, sagt der Mediziner.

Spezialisierung und Professionalisierung sind auch für Birgit Huber der goldene Weg. „Nicht die Größe eines Krankenhauses entscheidet über die Qualität von medizinischen Behandlungen, sondern die Spezialisierung auf einzelne Kernbereiche. Denn sie ermöglicht eine fokussierte Ausbildung von hoch qualifizierten Experten. Diesen Weg werden wir auch in Zukunft weitergehen.“ Dass die Robotik in naher Zukunft eine große Rolle am Clemi spielen wird, schließt Huber eher aus. „Das machen erst mal die anderen. Wenn es dann klappt, überlegen wir neu.“ Zumal die Kosten eines Robotereingriffs um ein Vielfaches höher seien – bei einer Gallenoperation um etwa rund 1500 Euro. Die Effizienz dagegen sei noch nicht bewiesen. In der List steht also auch weiterhin künftig ein echtes Ärzteteam am OP-Tisch. „Empathie lässt sich nicht programmieren“, so der scheidende Chefarzt.

Von Susanna Bauch