Hannover

Oberbürgermeister Belit Onay wählte deutliche Worte, als er am Sonnabend bei einer Solidaritätskundgebung vor dem Gelände der Gilde-Brauerei auf der Rednerbühne stand. „Ich kann nicht akzeptieren, was passiert ist. Ein Tiefpunkt ist erreicht; die Verantwortlichen zerstören Vertrauen“, sagte er. Zu der gut einstündigen Versammlung waren rund 200 Teilnehmer erschienen; mehrheitlich Gilde-Mitarbeiter, aber auch zahlreiche Politiker und Gewerkschafter.

Oberbürgermeister Belit Onay war einer der zahlreichen Redner. Quelle: Schaarschmidt

Anzeige

Was Anfang Oktober passierte, war die Insolvenzanmeldung für zwei Gesellschaften, die Ende vergangenen Jahres von der Gilde abgespalten wurden. Laut Betriebsräten sind davon insgesamt 63 Beschäftigte betroffen. Diese sind seitdem freigestellt, ihnen droht die endgültige Kündigung. Stattdessen arbeiten Fremdfirmen für die hannoversche Brauerei.

„Das lag nicht an Corona oder ähnlichen Dingen, sondern war von langer Hand vorbereitet. Die Geschäftsführung wollte uns loswerden“, sagt Detlef Jürgen von der Leine-Logistik, einer der betroffenen Gesellschaften. Damit traf er einen allgemeinen Tenor unter den Anwesenden, den auch viele der Gastredner bei der Kundgebung anschlugen. Der Abspaltung der Gesellschaften vorausgegangen war eine monatelange Auseinandersetzung mit einer ganzen Serie an Warnstreiks, bei der die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) einen Haustarifvertrag für die Mitarbeiter der Brauerei am Altenbekener Damm erstreiten wollte.

Mischung aus Genervtheit und Wut

Jürgen, der seit 33 Jahren im Betrieb ist, berichtet, dass Mitarbeiter schon seit geraumer Zeit nicht mehr die Firmen-Lastwagen steuern durften. „Am kommenden Dienstag müssen wir unsere persönlichen Sachen aus der Firma holen und Schlüssel abgeben. Das war es dann“, sagt er. Die Vorgänge erzeugten bei ihm eine Mischung aus Genervtheit und Wut.

Julian Weinz, früher Betriebsratsvorsitzender bei der Gilde und nach deren Zerschlagung in gleicher Funktion bei der Leine-Logistik, berichtete von einer Art Schockstarre in der Belegschaft: „Es fragen sich viele, ob sie als nächstes an der Reihe sind und ihren Job verlieren.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Bezirksbürgermeister Pollähne : „Das ist kriminelles Verhalten“

„Was die Geschäftsführung macht, ist kriminelles Verhalten und ein Anschlag auf die kulturelle Identität vor allem der Südstadt“, schimpfte Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne. Das war starker Tobak, aber es gab noch mehr davon. Von kaltem Kapitalismus sprachen gleich mehrere Redner. „Die Chefs hacken den Betrieb klein und wollen aus dem Rest Profit pressen. Dabei machen sie eine regional verankerte Marke kaputt“, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi.

Kaum Hoffnung für die Jobs

Während der Kundgebung setzten Gilde-Mitarbeiter hölzerne Trauerkreuze für ihre Arbeitsplätze in einen Grünstreifen. NGG-Sekretärin Lena Melcher sagte der HAZ, es gebe wenig Hoffnung, dass das Insolvenzverfahren noch eine Wendung bringt: „Die Gesellschaften verfügen über keine Werte, sondern haben nur das Personal. Das war strategisch so beabsichtigt.“

Gilde-Mitarbeiter setzten symbolisch Trauerkreuze für 63 Arbeitsplätze, deren Inhaber aktuell freigestellt sind und denen die Kündigung droht. Quelle: Schaarschmidt

Onay will es dennoch versuchen. Er hat einen Brief an die Geschäftsführung geschrieben und will mit ihr reden. „Die Stadt und die Gilde stehen in einem besonderen Verhältnis zueinander“, erklärte er. Die Brauerei ist Hannovers ältestes noch existierendes Unternehmen. Eine Antwort hatte der Oberbürgermeister am Sonnabend noch nicht erhalten.

Von Bernd Haase