Hannover

Auch in Norddeutschland hat die erste große Tarifrunde des Jahres begonnen: In Hannover trafen sich am Dienstag die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband Chemie-Nord.

Wie üblich sprachen sie in dieser ersten Runde über die besonderen regionalen Belange der rund 300 Chemie-Unternehmen in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein und deren etwa 66.000 Tarifbeschäftigten.

Die Gewerkschaft IG BCE strebt eine Steigerung der Entgelte „oberhalb der Inflationsrate“ an, ein Reallohnverlust sei nicht hinnehmbar – konkretisiert als Wert wurde diese Forderung noch nicht. Die Chemiearbeitgeber lehnen das ab, verweisen auf hohe Investitionen und Rohstoffkosten, die sie nicht weitergeben könnten.

Gewerkschaft: Anteil am Gewinn

„Die Umsätze in der chemischen Industrie liegen auch im Norden deutlich oberhalb des Vorkrisenniveaus“, sagte IG-BCE-Verhandlungsführer Ralf Becker. Selbst die erhöhten Rohstoff- und Energiepreise hätten nichts daran geändert, „dass auch die Gewinne gestiegen sind“. Die Arbeitgeber hätten die Preiserhöhungen an ihre Kunden weitergereicht, sodass sich „deshalb auch die Dividendenzahlungen an die Aktionäre deutlich erhöht haben“. Becker: „Wir fordern unseren gerechten Anteil daran. Denn ohne das Engagement und den Einsatz der Beschäftigten wäre das nicht möglich gewesen.“

Arbeitgeber: Null Spielraum

Jochen Wilkens, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Chemie Nord, sieht das anders: „In dieser Tarifrunde ist null Spielraum für völlig überzogene Entgeltforderungen“. Es gehe viel mehr „um zentrale Weichenstellungen für die derzeit ungesicherte Zukunft unserer Branche“. Aus Arbeitgebersicht erfordere „die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und die Umstellung auf klimaneutrale Produktionen jeden verfügbaren Cent“.

Fazit der ersten Runde

Nach Ende des Gesprächs zeigte sich Becker „enttäuscht, dass die Arbeitgeber die aktuelle Situation nur schlechtreden und nicht dazu bereit sind, die Leistung der Beschäftigten während der Pandemie ehrlich zu honorieren“. Es gehe nicht „um einen Corona-Bonus, sondern um eine dauerhafte Entwicklung der Einkommen“.

Sein Gegenpart Wilkens warf der Gewerkschaft nach Gesprächsende vor, „immer noch die Augen vor den Herausforderungen zu verschließen“ – damit würden sich die Verhandlungen auf Bundesebene „extrem schwierig gestalten“. Wie üblich geht es nach diesem Austausch von regionalen Positionen, Besonderheiten und Forderungen in die bundesweite Gesprächsrunde. Die soll am 21. März ebenfalls in Hannover stattfinden.

Verlauf

In den Bezirken Hessen, Rheinlandpfalz und Nordrhein wurden diese ersten Tarifrunden bereits absolviert, Mittwoch und Donnerstag sollen Baden-Württemberg und Bayern folgen. Bis zum Beginn der Hauptrunde sind laut Angaben eines IG-BCE-Sprechers keine Arbeitskampfmaßnahmen geplant.

Von Ralph Hübner