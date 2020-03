Wegen der Corona-Krise hat das Chéz Heinz seinen Betrieb vorerst bis zum 19. April eingestellt. „In dieser Zeit haben wir keine Einnahmen aus Konzerten oder anderen Veranstaltungen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Grambeck. Darum haben er und seine Kollegen eine Solidaritätsaktion gestartet: Jeder kann für 11 Euro ein „Soli-Heinz-Ticket“ kaufen, um den Club finanziell zu unterstützen. Interessierte senden eine E-Mail an vvk@beichezheinz.de, das Ticket wird dann per Post an die angegebene Adresse geschickt. Binnen einer knappen Woche seien bereits 400 Tickets verkauft worden, sagt Grambeck. Ziel sei es, die Fixkosten von rund 7000 Euro im Monat aufzufangen. Die drei festangestellten Mitarbeiter des Clubs sind in Kurzarbeit. Grambeck will auch Staatshilfen in Anspruch nehmen. „Sollte die Situation über den September hinaus so bleiben, wird das für uns existenzbedrohend“, sagt er.