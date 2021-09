Hannover

Manchmal verdichtet sich ein weltpolitisches Thema ganz anschaulich auf kleiner Bühne: In Hannover ist das derzeit auf den Parkplätzen am Messegelände der Fall. Dort stehen, soweit das Auge reicht, Tausende Mercedes-Pritschenwagen vom Typ Sprinter herum – funkelnagelneu und doch zwecklos. Der Grund ist der globale Chipmangel: Allen Fahrzeugen fehlt ein winziges Bauteil, meist ist es die Türsteuerung. Deshalb können sie nicht ausgeliefert werden.

Parkplätze werden zum Zwischenlager

Es sind gewissermaßen nutzlose Nutzfahrzeuge: produziert, um schwere Lasten zu transportieren, scheitert ihr Einsatz an einem wenige Gramm schweren Zubehörteil. Fehlt ein Steuergerät, haben die Sprinter keine Straßenzulassung und dürfen nicht an die Endkunden ausgeliefert werden – obwohl überall in Deutschland Handwerker und Dienstleister auf ihre bestellten Wagen warten.

Wegen der zentralen Lage kommt Hannover als Großparkplatz in Betracht. Mercedes lässt seine Sprinter an zwei Standorten herstellen: die geschlossenen Kastenwagen in Düsseldorf, die offenen Pritschen in Ludwigsfelde südlich von Berlin. Wenn die fehlenden Chips irgendwann wieder lieferbar sind, erfolgt die Endmontage für alle Fahrzeuge in Düsseldorf – deshalb lag Hannover aus Sicht der Pritschenproduktion in Brandenburg auf halber Strecke.

Für Hannovers Messegesellschaft ist die Parkplatznutzung gewissermaßen ein Geschenk, wenn auch ein zwiespältiges. Schließlich ist die Corona-Krise, die zum Halbleitermangel geführt hat, auch die Ursache dafür, dass alle großen Messen ausgefallen sind und man sich über Vermietungen an Impfzentren, Notkliniken und Transporterstellplätze freuen muss.

Wobei Messe-Sprecher Onuora Ogbukagu betont, dass die Nutzung der Stellplätze für Auto-Zwischenlagerungen schon seit Jahren üblich sei. Das bestätigt auch Mercedes-Sprecher Thomas Rosenthal in Stuttgart: Es gebe „weltweit Logistikflächen, die zur Zwischenlagerung von Fahrzeugflotten genutzt werden, und die Messe Hannover ist eine davon“ – etwa bei der Markteinführung neuer Modelle oder eben bei Auslieferungsverzögerungen infolge von Versorgungsengpässen.

3000 Stellplätze sind derzeit belegt

Belegt sind von den Sprintern derzeit rund 3000 Stellplätze auf zehn Parkflächen entlang dem Messeschnellweg. Die Verträge laufen bis in den Herbst, teilweise mit Verlängerungsoptionen zum Jahresende, inklusive Bewachung. Wann die Zwischenlagerung vorbei sei, könne derzeit niemand voraussehen, sagt Mercedes-Sprecher Rosenthal: „Die Lage ist derzeit sehr volatil, eine konkrete Aussage wäre unseriös.“

Engpass betrifft auch VWN

Auch Volkswagen-Nutzfahrzeuge in Hannover ist von dem Halbleiterengpass nicht verschont. Seit Mitte September ist für etwa 900 der 13.000 Beschäftigten im Stöckener Werk Kurzarbeit angemeldet. Insgesamt waren von den Zwangspausen wegen des Mangels an elektronischen Bauteilen in diesem Jahr rund 5500 Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt worden. „Wir fahren weiterhin auf Sicht“, sagte ein VWN-Sprecher am Donnerstag. Die Produktionsanläufe für den T7 und den ID-Buzz seien aber nicht betroffen.

Messen gehen wieder los

Auch bei der Messe geht es allmählich wieder los mit Präsenzveranstaltungen. Aktuell läuft die Geovermessungs-Fachmesse Intergeo mit rund 200 Ausstellern in Halle 19/20. Im Oktober und November sind weitere kleinere Fachmessen angesetzt, bevor es im Dezember mit der Pferd & Jagd, im Januar mit der Domotex, im Februar/März mit der verschobenen Agritechnica und im April mit der Hannover-Messe wieder Großveranstaltungen geben soll. Spätestens dann werden die Parkplätze gebraucht.

