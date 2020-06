Hannover

Der Internationale Wettbewerb für Choreografie Hannover wird in diesem Jahr online ausgetragen. Zum ersten Mal in der 34-jährigen Geschichte des renommierten Wettbewerbs präsentiert die Ballettgesellschaft Hannover die nominierten Choreografien unter dem Titel „Choreography 34“ in digitaler Form. Seit Montag können HAZ-Leser für ihren Favoriten abstimmen. Denn unter www.haz.de/choreography34 können Interessierte die einzelnen Beiträge verfolgen und exklusiv eine Wertung vornehmen. Schon am ersten Tag sind fast 1000 Wertungen eingegangen. Der Wettbewerb läuft noch bis zum 7. Juni. Nominiert sind insgesamt 20 internationale Künstler, zum Beispiel aus Portugal, Spanien, Vietnam, Bulgarien, Kuba und Russland.

Von Jan Sedelies