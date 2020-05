Hannover

Immerhin: Die Steinfiguren an der Opernhaus-Fassade tragen Regenbogenflagge und Glitzerklamotten. Und auf dem Pflaster des Opernplatzes haben Frauen mit Flatterband zwei riesige Herzen markiert, darin kleben Plakate mit politischen Botschaften. Doch wo sich sonst zu Pfingsten am Christopher Street Day (CSD) in anderen Jahren in Hannover viele tausend Menschen tummeln, schlendern jetzt nur vereinzelt ein paar Passanten vorbei.

Für Menschen, die sonst am Christopher Street Day massenhaft für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auf die Straße gehen, ist es ein schwacher Ersatz. „Auf diese Demonstration freue ich mich jedes Jahr mehr als auf meinen Geburtstag“, erzählt die 19-jährige Charly. „Es ist die einzige Zeit im Jahr, wo wir uns wirklich nicht verstecken müssen“, ergänzt die gleichaltrige Sophie.

Mini-Demos ziehen durch die Stadt

Treffen sich auch ohne Parade am Christopher Street Day: Charly (Mitte unten) und Sophie (rechts) mit Freundinnen. Quelle: Samantha Franson

Mit einigen Freundinnen haben sich die beiden deshalb Pfingstsonntag dennoch in Nähe der Oper getroffen. Die jungen Frauen machen Fotos mit Regenbogenflaggen und wollen bewusst in der Öffentlichkeit auffallen. Als kleine Mini-Demo, mit der sie zeigen, dass es Menschen wie sie gibt. „Wir kämpfen dafür, akzeptiert zu werden. Wir wollen nicht doof angemacht werden, nur weil eine Frau kurze Haare trägt, zwei Frauen sich küssen oder einer von uns transsexuell ist“, erklärt Charly. Und die kleine Truppe hat ganz offensichtlich Spaß dabei, wie sich an den strahlenden selbstbewussten Gesichtern ablesen lässt.

Auch an anderen Stellen in der Stadt sind kleine Gruppen mit bunten Fahnen unterwegs. Der Verein Andersraum als Veranstalter des Christopher Street Day hatte zu den Spaziergängen aufgerufen und die Aktion mit Polizei, Stadt und Gesundheitsamt abgestimmt. „Wir versuchen einen Ausgleich zu finden zwischen unserem politischen Auftrag und der Verantwortung, in der Corona-Krise nicht zur Ausbreitung des Virus beizutragen“, erklärt CSD-Organisatorin Corinna Weiler. Ein Zusammentreffen am Opernhaus sollte dabei vermieden werden.

Christopher Street Day ohne Parade

Wegen der Auflagen für die CSD-Veranstalter vermummt: Manja Binder vom Verein Andersraum. Quelle: Samantha Franson

Dort hält Manja Binder mit einigen weiteren Leuten vom Andersraum am Info-Stand die Stellung. Sie bedauert, den Christopher Street Day nicht in gewohnter Form zu feiern, als einen unbeschwerten Tag, an dem sie nicht unter Rechtfertigungsdruck steht. Im Alltag erlebt die 30-Jährige anderes, wenn sie mit ihrer Partnerin durch die Stadt läuft. Manche Passanten starren das lesbische Paar unverhohlen an. „Ich kann das gerne mal ignorieren. Aber es fühlt sich nicht gut an.“ Und wenn Manja Binder stärkere feindselige Reaktionen befürchtet, lässt sie die Hand ihrer Partnerin los. Beide haben erlebt, dass Wildfremde sie beschimpfen und ihnen sexistische Beleidigungen hinterherrufen.

Dumme Sprüchen und physische Gewalt

„Queere Menschen, die dem gängigen Bild von Geschlecht nicht entsprechen, als Schwule, Lesben, Bi-, Trans- oder Intersexuelle, kennen diese Reaktionen“, sagt Corinna Weiler. Das reiche von dummen Sprüchen bis zu physischer Gewalt. Zu den politischen Forderungen gehöre deshalb, dass die Polizei rassistische, antisemitische und auch queerfeindliche Hasskriminalität statistisch erfasst.

Neben den kleinen CSD-Aktionen in der Stadt läuft in der Oper bis 22 Uhr ein Programm, das Zuschauer in sozialen Netzwerken verfolgen können. Künstler aus Opernhaus und Schauspiel singen, DJs legen auf, die Dragqueens Cici Cottage und Disko-Jutta wechseln sich in der Moderation mit Dramaturgen von Staatsoper und Schauspielhaus ab. Vereine, Politiker, Parteien und Hannover 96 als Schirmherr steuern Kurzfilme bei.

Von Bärbel Hilbig