Hannover

Zwei Männer Hand in Hand, zwei Frauen Hand in Hand – solche Motive wünscht sich die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und FDP für Fußgängerampeln in der hannoverschen Innenstadt. Das Bündnis fordert, die Piktogramme gleichgeschlechtlicher Paare zunächst temporär anlässlich des Christopher Street Days (CSD) Ende Mai kommenden Jahres anzubringen. Beim CSD demonstrieren Homosexuelle mit einer bunten Parade gegen Ausgrenzung. Die Erfahrungen mit dem Modellprojekt sollen einen Fingerzeig liefern, ob die Ampelpaare möglicherweise dauerhaft installiert werden können.

Grüne wollen mehr Motive

Das Ratsbündnis schlägt vor, folgende Ampeln umzurüsten: Am Aegi, an der Kreuzung Ernst-August-Platz/ Kurt-Schumacher-Straße, am ZOB, am Steintorplatz, an der Kreuzung Marktstraße/Karmarschstraße, am Friederikenplatz und am Königsworther Platz. Das Verkehrsministerium muss den Austausch der Ampelscheiben genehmigen. Grundsätzlich ist gemäß Straßenverkehrsordnung nur die Abbildung „eines gehenden und eines stehenden Fußgängers“ erlaubt (§ 37 StVO). In anderen Städten, etwa Hamburg und Frankfurt, wurden Ausnahmen bereits gewährt.Im Dezember vergangenen Jahres leuchteten weihnachtliche Motive, etwa Renntiere und Engel, von den Ampeln in Hannover.

„Durch die Symbolik sollen Partnerschaften, die noch immer als unkonventionell gelten, öffentlich sichtbar werden“, sagt Grünen-Fraktionschefin Freya Markowis. Zugleich werde deutlich, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Die Grünen hätten sich gewünscht, dass weitere Piktogramme vor die Ampellichter montiert werden, etwa Figuren, die mehrere Partner an der Hand halten oder Menschen im Rollstuhl. Jetzt soll es zunächst um gleichgeschlechtliche Paare gehen – in Anlehnung an die CSD-Demonstrationen.

Lesen Sie mehr:

Ost-Ampelmännchen lassen Hannoveraner schmunzeln

Von Andreas Schinkel