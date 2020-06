Hannover

Die Polizei ermittelt im Fall einer blutigen Auseinandersetzung an der Christuskirche in Hannover. Nach Angaben der Ermittler sind dort am Dienstag gegen 16.45 Uhr zwei Personen im Streit aneinander geraten. Dabei wurde ein Mann offenbar durch ein Messer verletzt. Der Verdächtige konnte in Tatortnähe gefasst werden.

Nach ersten Informationen ereignete sich der Vorfall auf offener Straße etwa im Übergang der beiden Straßen An der Christuskirche und Oberstraße. „Das Opfer soll eine Stichverletzung am Oberkörper oder den Beinen davongetragen haben“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Die Hintergründe der Tat sind allerdings noch offen. Am Eingang zur U-Bahnstation ist eine Blutlache zu sehen, die Beamten suchen derzeit die nähere Umgebung nach weiteren Spuren ab.

Verletzter ist ansprechbar

Der Rettungsdienst und ein Notarzt brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Näheres zu seinem Gesundheitszustand ist nichts bekannt, laut Richter sind die Wunden aber wohl nicht so schwerwiegend. Der mutmaßliche Kontrahent konnte in der Nähe festgenommen werden, bei ihm soll es sich auch um einen Mann handeln. Die Tat wird derzeit als gefährliche Körperverletzung eingestuft.

Von Peer Hellerling