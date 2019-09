Hannover

Sie liegen seit fast acht Jahrzehnten unentdeckt im Erdreich – doch die Gefahr, die von ihnen ausgeht, ist brandaktuell. Die Bedrohung durch hochexplosive Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Region Hannover allgegenwärtig. Immer wieder müssen Sprengkörper entschärft werden.

125 Luftangriffe flogen die Alliierten während des Zweiten Weltkrieges auf Hannover. Die schwersten Bomben, die auf die Stadt niedergingen, wogen 1800 Kilogramm. Zigtausende wurden davon abgeworfen. 20 Prozent der Sprengkörper explodierten nicht, sondern bohrten sich metertief in die Erde – wo sie teils heute noch liegen. Einen Überblick über die Bombenräumungen in der Region in den vergangenen Jahren sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Chronologie : Blindgänger in Hannover

Von HAZ