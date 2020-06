Hannover

Ab Montag, 22 Juni, will die Landesregierung wieder Kinobesuche erlauben – und alles sieht danach aus, dass die ersten Spielstätten tatsächlich pünktlich öffnen können. „Das ist es schließlich, wofür wir leben“, sagt Torben Scheller begeistert. Er will die drei Kinos am Raschplatz, die Hochhaus-Lichtspiele an der Goseriede und das Lindener Apollo-Kino sofort öffnen. Das Cinemaxx wird aller Voraussicht nach erst am Donnerstag folgen, das Astor wahrscheinlich erst im Juli.

Öffnung nach drei Monaten Pause

Drei Monate waren alle Kinos in Niedersachsen geschlossen. Inzwischen sind bundesweit fast alle Lichtspielhäuser wieder geöffnet, in Nordrhein-Westfalen jetzt sogar ohne Abstandsregelung und ohne Maskenpflicht – die wiederum in Bayern während der gesamten Filmlänge gelten soll, wenn dort ab Donnerstag Kinos wieder öffnen dürfen. In Niedersachsen gilt laut Entwurf der neuen Verordnung: seitlicher Abstand von 1,50 Metern, rückwärtiger Abstand von einer Reihe. Es sei denn man gehört zu einer Gruppe von bis zu zehn Personen, die sich gemeinsam registriert. Dann gibt es untereinander keine Abstandsregel.

Anzeige

Lesen Sie auch: Kinos, Theater, Sport: Das sind die neuesten Lockerungspläne in Niedersachsen

Weitere HAZ+ Artikel

Mit diesen Filmen starten die Kinos am Raschplatz

„Im Sommer, wenn ohnehin nicht so viele ins Kino gehen, kommen wir gut hin mit den Abstandsregeln“, sagt Raschplatz-Betreiber Scheller. Die drei Kinos seien vorbereitet für den Neustart. Um 13.40 Uhr läuft „Das geheime Leben der Bäume“. Um 15.30 und 20.30 Uhr startet der dänische Oscar-Beitrag „Königin“ mit Starschauspielerin Trine Dyrholm, und ab 18 Uhr ist „ Suzi Quatro“ als Film zu sehen.

In den Hochhaus-Lichtspielen läuft „Systemsprenger“

In den Hochhaus-Lichtspielen, die wegen des Umbaus der Hochhaus-Kuppel in der Erdgeschoss- Lounge residieren, kommt um 17.30 und 20.15 Uhr „Systemsprenger“ auf die Leinwand. Und im Apollo geht es um 20.15 Uhr mit „Lara“ los.

Cinemaxx in Hannover bleibt noch geschlossen

Im Cinemaxx am Raschplatz dagegen bleiben am Montag aller Voraussicht nach die Projektoren noch aus. Wenn die Verordnung erst am Freitag final vorliege, benötige man etwas Vorlaufzeit, sagt Sprecherin Ingrid Breul. Zum Start der Kinowoche am folgenden Donnerstag, 25. Juni, könne der Spielbetrieb wahrscheinlich aufgenommen werden. Von den bundesweit 31 Cinemaxx-Häusern sind zum Ende dieser Woche 23 in Betrieb, wenn auch Bayern wieder freigegeben ist. In Niedersachsen betreibt Cinemaxx Kinos in Hannover, Göttingen, Oldenburg und Wolfsburg. Wenn sie wieder spielen, sind nur Bremen und Berlin noch nicht wieder geöffnet.

Das Astor öffnet voraussichtlich erst im Juli

Astor-Betreiber Hans-Joachim Flebbe hat seit einem Monat sein Haus in Frankfurt wieder offen. „Wir ärgern uns bis heute, dass wir das getan haben“, sagt er. Erstens gebe es keine neuen Filme, „alle spielen das gleiche wie die Autokinos, das ist nicht unser Anspruch“. Zweitens könne kein Kino-Flair aufkommen, wenn die Leute vereinzelt in den Sälen säßen. „In einem 200-Plätze-Saal mit 40 Besuchern wird es nie Atmosphäre geben“, sagt Flebbe. Er will noch abwarten – möglicherweise bis Mitte Juli.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding