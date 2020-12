Hannover

Im ersten Teil-Lockdown der Corona-Krise haben viele Kinder Regenbögen gezeichnet und in Fensterscheiben geklebt. Auch in der Region Hannover sollte so in einer Phase der Unsicherheit ein wenig Hoffnung und Zuversicht gespendet werden. Die Citipost nahm den Gedanken auf und sammelte unter dem Titel „Zusammen sind wir stark“ Kinderzeichnungen von Regenbögen, um daraus Briefmarken zu machen.

So zierten schnell Regenbögen von Finn aus der List, Maja aus Berenbostel und Smilla aus Wettmar Briefe und Postkarten. „Wir haben früh beschlossen, dass von der Aktion Kinder auch konkret profitieren sollen“, sagt Citipost-Vertriebsleiterin Vivien Thies. So wurden 10 Cent pro verkaufter Briefmarke zwischen April und November als Spende dem Verein Aktion Sonnenstrahl übergeben. Geschäftsführerin Sigrid Schubach-Kasten nahm nun insgesamt 4000 Euro in Empfang.

Der Verein sorgt für Hausaufgabenhilfen und vor allem Essen für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. „Essen ist auch Gewaltprävention. Denn wer zusammen isst, tut sich erstmal nicht weh“, sagt Schubach-Kasten, die sich für das Engagement der Citipost herzlich bedankte. Die Spende soll nun für weitere Essensangebote genutzt werden.

Von Jan Sedelies