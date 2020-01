Hannover

Eine exklusive Modemarke verschwindet aus der Stadt: Am 16. Januar schließt das Geschäft von René Lezard in der Luisenstraße seine Türen. Der Räumungsverkauf läuft bereits, die Edelwaren sind derzeit drastisch reduziert: Mäntel gibt es für 60 Euro, Sakkos und Blazer für 40 Euro, Hosen und Blusen für 20 Euro. Die Boutique muss schließen, weil das in Franken beheimatete Modeunternehmen René Lezard insolvent ist – das Luxuslabel wird bundesweit eingestellt.

Das seit 2012 in der Luisenstraße ansässige Geschäft ist die einzige René-Lezard-Niederlassung in Hannover. Die Marke wurde aber zum Beispiel auch im Mäntelhaus Kaiser geführt. Betroffen von der Geschäftsaufgabe sind in Hannover fünf Mitarbeiter; bundesweit waren zuletzt 280 Angestellte bei dem Modeunternehmen beschäftigt.

Die Schnäppchenjäger kommen

Nach den Worten der stellvertretenden Filialleiterin sind die bisher in dem Laden in der Luisenstraße beschäftigten Mitarbeiter noch auf Jobsuche. Viele Stammkunden hätten in dem Geschäft gekauft – nun folgen die Schnäppchenjäger.

Herbert B. Möller, der in direkter Nachbarschaft im Joachimszentrum das edle Modegeschäft Möller & Möller betreibt, bedauert einen möglichen Leerstand in der Luisenstraße. Er wünscht sich, dass möglichst ein inhabergeführtes Geschäft folgt. Große Handelsketten hätten auch im höheren Preissegment mit der Internetkonkurrenz zu kämpfen, sagt er.

Ladenlokal soll wieder vermietet werden

Der Vermieter des Ladenlokals in der Luisenstraße, eine Immobiliengesellschaft aus Magdeburg, erklärte auf Anfrage, man bemühe sich um eine schnellstmögliche Wiedervermietung.

Das 1978 in Schwarzach am Main gegründete Unternehmen René Lezard musste im Juli Insolvenz anmelden, nachdem eine notwendige Kapitalerhöhung nicht zustande gekommen war. Eigentlich hatte der türkische Textilproduzent Cemsel Tekstil zugesagt, auf diesem Weg die Mehrheit an René Lezard zu übernehmen, doch die Finanzspritze blieb aus.

Von Juliane Kaune