Hannover

Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, hatte eine Sprachempfehlung für Oberbürgermeister Belit Onay. Das mittlerweile gar nicht mehr so neue Stadtoberhaupt hat sich bekanntlich das Ziel einer autofreien Innenstadt auf die Fahnen geschrieben. „Es wäre besser, den Begriff autofrei gegen autoarm auszutauschen“, erklärte Prenzler bei der Jahresversammlung des Zusammenschlusses der Einzelhändler im Varieté GOP.

Onay : „Autofreie Innenstadt ist kein Selbstzweck“

Onay war Gast der Veranstaltung. In seinem Grußwort sagte er, die autofreie Innenstadt sei kein Selbstzweck. „Viele Hannoveraner sind einfach nicht mehr bereit, dem Auto in der Innenstadt so viel Platz einzuräumen“, sagte er. Die von ihm verfolgte Idee, einen Teil der Schmiedestraße für Autos zu sperren, verteidigte er: „Ich kann die Skepsis nachvollziehen, aber es bietet sich eine Chance.“ Der Bereich an der Marktkirche habe eine Aufwertung verdient; dabei gehe es um Lebens-, Aufenthalts- und Handelsqualität.

Das sieht die City-Gemeinschaft etwas anders. „Die Erreichbarkeit der Innenstadt zu gewährleisten, bleibt eine Kernaufgabe“, betonte der Vorsitzende Dennis Bohnecke. Dazu zähle auch, dass das Parkhaus an der Schmiedestraße von der Karmarschstraße aus anzufahren sei, was wiederum nicht mit Onays Plänen über einen Kamm geht. „Wir werden an dieser Stelle keinen Zentimeter zurückweichen“, kündigte Prenzler an.

Die Kaufleute haben durchaus Vorstellungen zum Verkehr. Parkhäuser am Cityring gehören dazu, schnellere Nahverkehrsverbindungen in die Innenstadt und die Idee, auf dem Cityring Platz für einen Fahrradring nach holländischem Vorbild zu machen. Dies bedeutet mehr Platz für den Radverkehr und deutlich abgetrennte Spuren von der Autofahrbahn.

Kundenfrequenz in der City geht zurück

Der Einzelhandel hat derzeit ein paar Sorgen – nicht nur in Hannover, sondern bundesweit. Zwar steht er in der Konkurrenz mit dem Onlinehandel immer noch für 90 Prozent der Umsätze, aber die Kundenzahlen in den Innenstädten waren 2019 das zweite Jahr hintereinander rückläufig. „Mehr als die Hälfte unserer Mitglieder beklagt sinkende Frequenzen. Langsam wird es schwierig. Das kann ganze Innenstädte ins Wanken bringen“, sagte Prenzler. Sinkende Umsätze werden bei gleichbleibenden oder steigenden Fixkosten zu Leerständen führen, prophezeite er. Darauf müssten auch die Immobilieneigentümer reagieren, und zwar bei den Mieten: „Wenn sie bei den Mieten aus besseren Zeiten bleiben, bleiben Geschäftsräume leer – derzeit zum Beispiel in der Karmarschstraße.“

Turnusgemäß standen Wahlen an, die sämtlich einstimmige Ergebnisse brachten. Vorsitzender der City-Gemeinschaft bleibt für drei weitere Jahre GOP-Chef Dennis Bohnecke, als Stellvertreter wird Klaus Hibbe vom Sozialkaufhaus Fairkauf amtieren.

Von Bernd Haase