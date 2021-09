Hannover

Steve John hat gerade das komplette Vorderrad eines Fahrrads aus der Innenstadt-Leine geborgen. Birgit Hildebrandt macht sich ein Stück flussabwärts an einem versunkenen Tresor zu schaffen: „Vielleicht ist ja ein Goldschatz darin“, sagt sie. Überall an Hannovers Gewässern haben am Sonnabend Freiwillige Müll geborgen, als Teil einer weltweiten Umweltkampagne.

Leine und Ihme von Müll befreit

Plastikmüll am Herrenhäuser Wehr, Glasflaschen in der Leine, Einkaufswagen und E-Scooter in der Ihme – Hannovers Gewässer sind voller Dreck. Einige Gegenstände sind gefährlich etwa für Kanuten oder Standup-Paddler, weil sie mit scharfen Kanten Boote aufschlitzen. Andere sind gefährlich für die Umwelt, etwa die Massen an Plastik, die sich in der Strömung zu immer kleineren Partikeln raspeln und ins Meer treiben.

Taucherin Tanja von Waspo 98 geht dem Kanal in Limmer auf den Grund. Quelle: Nancy Heusel

„Hier achtlos weggeworfener Müll landet im Wasser, über die Flüsse kommt er bis in die Nordsee und weiter bis nach Norwegen oder sogar bis in die Arktis“, sagt Nick Hutchings von Greenpeace, der die Hannover-Aktion gemeinsam mit Axel Eberle von der Umweltorganisation BUND koordiniert. Weltweit läuft die Aktion seit Jahren unter dem Namen Cleanup-Day (Aufräumtag), seit 2019 ist auch Hannover dabei.

Mehr als 100 Freiwillige

Inzwischen machen immer mehr Organisationen mit. Diesmal waren außer den Leinewellen-Initiatoren in der Altstadt um Heiko Heybey auch Mitglieder von sieben Paddelvereinen dabei, am Kanal in Limmer gingen Taucher vom Verein Waspo 98 dem Müll auf den Grund, und auch zahlreiche Angler vom Fischereiverein holten Unrat aus den Gewässern – 20 Aha-Säcke füllen sie in 90 Minuten an der Herrenhäuser Gracht. Insgesamt dürften mehr als 100 Freiwillige am Start gewesen sein.

Aktiv gegen Plastikmüll: Martin Bostelmann (35), Obmann beim Fischereiverein, sammelt an der Herrenhäuser Wasserkunst. Quelle: Nancy Heusel

Und alle staunten über die schiere Menge, die am Grund der Gewässer liegt. „Das Wasser sieht zwar sauber aus, aber die Leute schmeißen einfach zu viel Schrott hinein“, sagt Birgit Hildebrandt aus Linden-Süd. Steve John aus Waldhausen hat sich einen großen Gartenlaubsack auf sein Standup-Paddelboard gestellt und füllt es nach und nach mit Unrat. Mit Kajaks und Wathosen sowie vom Ufer aus waren Helfer dabei.

Müllberg am Maschsee

Am Sonntag soll aus dem gesammelten Müll ein Abfallberg am Maschsee entstehen. Unter dem Motto „Fangfrisch aus Hannover“ ist der Unrat von 11 bis 17 Uhr gegenüber vom Sprengel-Museum zu besichtigen. Zahlreiche Initiativen beteiligen sich mit Info-Aktionen, etwa „Hop – Hannover ohne Plastik“, das Platzprojekt und die Stadtentwässerung.

Von Conrad von Meding und Christian Lomoth