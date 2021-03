Hannover

Obdachlose, Zuwanderer aus Osteuropa, Menschen in prekären Lebensverhältnissen oder mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus haben wie alle anderen ein Grundrecht auf Gesundheit und medizinische Versorgung. Aber gerade sie haben oft keine Krankenversicherung – oder sie haben gesetzliche Ansprüche und kennen sie nicht. Diesen Menschen will die Region Hannover jetzt mit einer neuen sogenannten Clearingstelle helfen – und damit eine Versorgungslücke schließen. Start soll nach Angaben einer Regionssprecherin möglichst schon in den nächsten Wochen sein. Lediglich ein Beschluss der Regionsversammlung müsse noch abgewartet werden.

Modellprojekt läuft über drei Jahre

Klar ist bislang: Der Caritasverband Hannover sowie das Diakonische Werk Hannover übernehmen die Trägerschaft für die Clearingstelle. Das Geld kommt von Land und Region: Insgesamt 255.000 Euro zahlt die Regionsverwaltung für das Modellprojekt, das zunächst für drei Jahre erprobt wird. „Die Clearingstelle soll ganz konkret dabei helfen, die individuelle Situation von Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu verbessern und den Zugang zum Regelsystem zu ebnen“, sagt Andrea Hanke, Regionsdezernentin für Soziale Infrastruktur. Die konzeptionelle Planung sei abgeschlossen. „Jetzt hoffen wir, dass das Projekt schnell starten kann.

Neue Räumlichkeiten gesucht

Nach Informationen der HAZ gibt es auch bereits konkrete Verhandlung für ein Objekt in der hannoverschen Innenstadt. Offiziell heißt es vonseiten der Region aber nur: „Wir hoffen, dass das Projekt zeitnah realisiert werden kann.“ Das Problem dabei ist: Gleich mehrere Projekte für eine bessere Versorgung der Obdachlosen in Hannover hängen zurzeit in der Luft. Ebenso wie für die Clearingsstelle wird beispielsweise für den Kontaktladen Mecki dringend nach neuen Räumlichkeiten gesucht. Nach jahrelangen Verhandlungen ist der Plan, die Eintichtung in der ehemaligen Polizeiwache am Raschplatz unterzubringen, am Ende gescheitert. Auch wie lange der Trinkraum Kompass in der Nähe des Hauptbahnhofes noch geöffnet bleiben wird, ist unklar, nachdem das Mehrheitsbündnis im Rat dem Projekt den Geldhahn zugedreht hat.

Versicherungsansprüche werden geklärt

Für die neue Clearingstelle der Region ist geplant, dass eine sozialversicherungsrechtlich ausgebildete Fachkraft mit den Betroffenen den individuellen Anspruch ermittelt – von der Aufnahme in eine gesetzliche oder private Krankenversicherung bis zu Leistungen der Sozialhilfe oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bei Menschen aus EU-Ländern soll mit den jeweiligen Generalkonsulaten geprüft werden, ob über das Herkunftsland noch eine Versicherung oder zumindest ein Versicherungsanspruch besteht. Außerdem soll eine zweite Fachkraft in der Clearingstelle die Betroffenen dabei unterstützen, Anträge zu stellen; sie wird zudem andere medizinische und soziale Einrichtungen über Zugänge zur Krankenversorgung beraten und bestehende Beratungs- und Versorgungsangebote vernetzen.

Von Jutta Rinas