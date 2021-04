List

Vor dem historischen Altbau des Clementinenhauses sind 30 Parkplätze und zwei Behindertenparkplätze ohne Zeitbegrenzung ausgeschildert – für 600 Mitarbeiter, Patienten und Besucher viel zu wenig. Zumal reguläre Parkplätze von Mitarbeitern des Klinikums genutzt werden, wie Susanne Thiem, Pressesprecherin des Hauses, sagt. „Die Parksituation rund um das Clementinenhaus ist schon seit längerer Zeit sehr angespannt“, sagt sie weiter. Die Situation sei weder für Patienten noch für Mitarbeiter zufriedenstellend, denn viele von ihnen müssten auf Parkplätze in den umliegenden Straßen in der List ausweichen. „Auch für unsere Patienten mit vielleicht eingeschränkter Mobilität ist das natürlich ein großes Problem“, weiß Thiem.

14 Kurzzeitparkplätze werden eingerichtet

Mitglieder des Bezirksrates Vahrenwald-List schauten sich mit der Geschäftsführerin Birgit Huber die Situation vor Ort an. Nun möchte das Gremium Entlastung schaffen. In einem Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der CDU-Fraktion, der Piraten, FDP und der Linken fordern die Fraktionen die Verwaltung auf, rund 14 kostenpflichtige Kurzzeitparkplätze in der Lützerodestraße/Ecke Kollenrodtstraße einzurichten. Entlang der Mauer der Reitställe zwischen zwei Laternenmasten sollen Besucher und Patienten Montag bis Freitag zwischen 6 Uhr und 17 Uhr maximal zweieinhalb Stunden mit einem Parkschein ihr Auto abstellen können.

Neue Fläche reicht nicht

„Das Krankenhaus verfügt über einen sehr guten Ruf mit vielen Auszeichnungen. Der Einzugsradius des Krankenhauses geht über die Region Hannover hinaus. Deshalb ist es geboten, Besucherparkplätze einzurichten“, heißt es im Antrag, der von dem Gremium einstimmig verabschiedet wurde.

Die Freude über die zusätzliche Parkoptionen im Clementinenhaus ist groß – doch die Fläche wird nicht reichen. „Wir freuen uns, dass wir mit den zusätzlichen Kurzzeitparkflächen unseren Patienten eine kleine Entlastung bei der Anreise ermöglichen können. Unser Bedarf an Parkflächen liegt aber wahrscheinlich noch weit über der neu zur Verfügung gestellten Fläche“, erklärt Susanne Thiem.

Von Laura Ebeling