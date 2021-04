Hannover

Ali El Makrini steht vor dem Zalando Outlet in der Karmarschstraße. Um kurz vor 10 Uhr am Montag wartet schon ein kleines Grüppchen darauf, dass das Geschäft öffnet. Er habe erst am Sonntag im Internet gesehen, dass er am Montag wieder in der Innenstadt einkaufen kann, sagt Ali El Makrini. Nun hat er sich spontan auf den Weg gemacht. Sportschuhe möchte er. Im Internet einzukaufen sei schwierig – zu oft müsse er die Pakete wieder zurückschicken, weil das Bestellte nicht passt, sagt er.

Vor vielen Geschäften in der City zeigt sich um diese Uhrzeit das gleiche Bild: Kleine Schlangen bilden sich, die Menschen warten mit viel Abstand auf den Einlass ins Geschäft – ob vor H&M oder vor Peek & Cloppenburg. Am Montag hat in Hannover das Terminshopping begonnen, das sogenannte Click & Meet. Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes erlaubt diese Art des Einkaufs bis zu einer Inzidenz von 150. Derzeit liegt dieser Wert in der Region Hannover laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 141. Das Konzept: Die Kunden und Kundinnen machen einen Termin. Dann können sie vor Ort in einem bestimmten Zeitfenster einkaufen – vorausgesetzt sie legen einen negativen Schnelltest vor, der nicht älter als zwei Tage ist. Wer seit mindestens 15 Tagen vollständig gegen Corona geimpft ist, braucht keinen negativen Test – das gilt allerdings nur bis zu einer Inzidenz unter 100. Einlass gibt es selbstverständlich nur mit FFP2- oder einer medizinischen Gesichtsmaske.

Warten in der Sonne auf das Testergebnis

Den Test hat El Makrini noch nicht gemacht. Auch Daniela Chisiu und ihre Schwester Manuela warten noch auf ihr Ergebnis. Sie sitzen auf einer Bank nahe dem Café Extrablatt in der Sonne und sind gut vorbereitet: Bereits um 10 Uhr haben sie ihren Test gemacht, um 11 haben sie ihren ersten Termin – zu Zalando und zu Zara soll es gehen. Angenehm sei der ganze Aufwand natürlich nicht, geben die beiden zu. Aber die Shoppinglaune scheint ihnen das trotzdem nicht zu verderben. „Es ist einfach ein anderes Erlebnis“, sagt Daniela Chisiu.

Gleich nebenan hat auch Schuh-Neumann wieder die Türen geöffnet. Die Mitarbeiterinnen lassen an der Anmeldung nach und nach die Kunden und Kundinnen ins Geschäft. „Das ist eine lange Durststrecke für uns gewesen“, sagt Anke Ellen Barth, Leiterin Marketing und Personal, mit Blick auf die vergangenen Monate. „Im Moment sind wir mit einem kleinen Team gestartet“, sagt sie, einige Mitarbeiter seien aber noch in Kurzarbeit. Die Buchungen für Termine seien „übersichtlich“. Aber immerhin: Sie und ihr Team seien selbstverständlich froh, wieder Kunden und Kundinnen im Geschäft begrüßen zu können.

Auch außerhalb der City öffnen die Geschäfte wieder. „Wir haben etliche Anmeldungen, und das läuft ganz gut“, sagt Helmut Staude von Möbel Staude. Er hat festgestellt, dass die Kunden und Kundinnen mit konkreten Wünschen zu ihnen kämen. Dafür, einfach nur durchzuschlendern, sei vielen wahrscheinlich der Aufwand zu groß. „Wir sind vorbereitet bis ins letzte Detail“, sagt er. Nicht nur online, sondern auch telefonisch könnten Kunden und Kundinnen einen Termin buchen. Ein bis zwei Stunden hätten sie dann Zeit zum Einkaufen. „Wir machen es so, dass jeder Kunde gut bedient wird.“

In der Innenstadt haben sich gegen 11 Uhr die meisten Schlangen aufgelöst. Nur vor den Schnelltestzentren, die an unterschiedlichen Stellen aufgebaut sind, stehen noch einige Menschen an. Auch Ali El Makrini kommt gerade aus dem Testzentrum neben Zalando. Nun heißt es für ihn nur noch etwa eine Viertelstunde warten, bis es endlich losgehen kann – und vielleicht findet er auch endlich die passenden Sportschuhe.

Alina Stillahn