Hannober

Es ist viel in Bewegung in Hannovers Nachtleben: Die Macher, DJs und Veranstalter diskutieren neue Ideen. Denn die Grenze zwischen Disco, Party und Konzerten verschwindet. Clubs zeigen Live-Acts, Bühnen machen Beats. Die etablierten Häuser suchen neue Ideen, bevor der Denkmalschutz kommt. Und die kleinen Läden testen Trends, bevor sie groß in Mode kommen. Am Ende zählt aber vor allem: Was gefällt den feiernden Hannoveranern derzeit am besten? Deshalb wollen wir von den Lesern wissen: Welcher ist euer Lieblingsclub?

Das sind die Kandidaten:

Zur Galerie Ein Streifzug durch Clubs und Discos: Wo wird neue Musik zuerst aufgelegt gespielt? Wo gibt’s Electro, Techno, Indie, Black Music? Wo laufen die besten Partys? Wo treten die interessantesten neuen Bands? Wo die Geheimtipps? Hier ist die Übersicht für Hannovers Nachtleben.

Jetzt abstimmen! Die Umfrage:

Welcher ist euer Lieblingsclub in Hannover? Wie entwickelt sich in Hannovers Nachtleben die Szene der Clubs, Discos und Livemusikbühnen? Die Macher, die Wirte und Veranstalter debattieren über neue Konzepte für die Klassiker und die Pionierarbeit der neuen Trendsetter. Wir wollen von unseren Lesern wissen: Welche sind die Lieblingsclubs und -Bühnen in der Stadt? Stimmen Sie ab! Lux Weidendamm PAN Béi Chéz Heinz Faust Indiego/Café Glocksee Glitzerkeller Kulturpalast Hafven Capitol Feinkost Lampe Musikzentrum Strangriede Stage Palo Palo Monkeys Zaza Osho-Baggi 200 Ponies Infinity Heartbreak Hotel Eve Club Rocker Funkpark Sansibar Broncos Ein anderer Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Welcher ist euer Lieblingsclub in Hannover? Welcher ist euer Lieblingsclub in Hannover? So haben unsere Leser abgestimmt Lux

Weidendamm

PAN

Béi Chéz Heinz

Faust

Indiego/Café Glocksee

Glitzerkeller

Kulturpalast

Hafven

Capitol

Feinkost Lampe

Musikzentrum

Strangriede Stage

Palo Palo

Monkeys

Zaza

Osho-Baggi

200 Ponies

Infinity

Heartbreak Hotel

Eve Club

Rocker

Funkpark

Sansibar

Broncos

Ein anderer Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Von Volker Wiedersheim