Wo früher getanzt wurde, ist jetzt das Reich von Harry Potter, Sherlock Holmes und bald auch von Jack Sparrow: Das Rockhouse an der Kurt-Schumacher-Straße in Hannover, mit mehr als 1000 Quadratmetern Fläche eine der größten Diskotheken der Stadt, baut wegen der Corona-Pandemie radikal um. Die große Tanzfläche, auf der früher an Freitagabenden bis zu 1000 Besucher zu Rock-, Alternative- und Metalhits feierten, wird immer kleiner. Weil Discos – anders als Kneipen und Restaurants – noch nicht wieder öffnen dürfen, entstehen im Rockhouse hinter den mobilen Trennwänden neue Escape-Rooms. Die sollen zumindest ein bisschen Geld in die Kasse bringen. „Das Diskogeschäft war schon länger rückläufig“, sagt Rockhouse-Betreiber Holger Schön. „Corona ist der Todesstoß.“

Lassen sich die Clubs auch anders nutzen?

Seit Mitte März ist der Club, in dem er einst auflegte, ehe er ihn 2009 übernahm, inzwischen dicht. Schön musste 29 Rockhouse-Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken – oder in die Arbeitslosigkeit entlassen. „Wir wissen nicht, ob das Clubleben nach einer Durchimpfung der Bevölkerung wiederkommt und ob Zwischenlösungen angenommen werden“, sagt der 45-Jährige. „Wir müssen jetzt neue Nutzungskonzepte entwickeln.“ Davor schrecken andere Disco-Betreiber aus Hannover noch zurück.

Das Rockhouse in der Innenstadt war mal ein Club mit zwei Tanzflächen. Die 1000 Quadratmeter werden mittlerweile für Escape Rooms genutzt. Quelle: Katrin Kutter

Escape-Rooms bringen Geld ein

Schön hingegen baut um. Inzwischen gibt es in dem Gebäude Tischtennisplatten, Airhockey-Anlagen und sogar einen Basketballkorb für private Feiern. Außerdem entstehen neue Escape-Rooms. Schon vor der Pandemie hatte er Rätsel-Räume eingerichtet, nun kommen neue hinzu: Besucher können dort Rätsel rund um Harry Potter oder Sherlock Holmes lösen. Für einen neuen Raum zur „Fluch der Karibik“-Reihe schüttet Schön derzeit einen Sandstrand auf. Der Club verschwindet immer mehr. „Die Besucher wissen, dass die Diskothek längst über Escape-Rooms finanziert werden. Vielleicht kann man ja irgendwann erst Rätsel lösen und dann gemeinsam tanzen“, sagt Schön.

Kaufhaus im Kellerclub

Umgebaut wird auch im Béi Chéz Heinz in Limmer. Mitten im Klub haben die Betreiber nun ein Kaufhaus für Gebrauchtwaren eröffnet. Sie verkaufen unter den nötigen Sicherheitsauflagen Sachspenden der Stammbesucher. „Die Situation trifft den Club hart“, sagt Geschäftsführer Jürgen Grambeck. Trotz Kurzarbeit blieben monatliche Festkosten von 7000 Euro. Das Team hofft auf Förderprogramme und möchte vor allem Planungssicherheit. „Wir brauchen eine gewisse Vorlaufzeit, um wieder Kultur anbieten zu können“, sagt Grambeck. Bis dahin bleiben Ideen wie das Kaufhaus.

Dax-Bierbörse wird Biergarten

Eine Programmänderung hat auch Dominic Beister von der Dax-Bierbörse am Raschplatz vorgenommen. „Wir haben geöffnet und können 40 Plätze bieten. Aber getanzt wird nicht“, sagt Beister. Die Umsätze des Bierrestaurant entsprechend nur 3 bis 4 Prozent der üblichen Einnahmen. „Aber wir haben gut gewirtschaftet. Wir werden es schaffen.“ Beister geht trotzdem nicht davon aus, in diesem Jahr die Tanzbereiche wieder öffnen zu können.

„Wir haben geöffnet und können 40 Plätze bieten. Aber getanzt wird nicht“: Dominic Beister von der Dax-Bierbörse am Raschplatz . Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Party im Freien statt im Club

Auch am Funpark nahe des Messegeländes werden offenbar neue Veranstaltungsmodelle erprobt. Offizielle Stellungnahmen geben die Betreiber nicht. Auf der Facebook-Seite des Klubs findet man aber Werbung für eine Party, die am Sonnabend, 11. Juli, auf der Expo-Plaza laufen soll. Bis zu 250 Menschen sollen dort mit ausreichend Abständen und Sitzgelegenheiten zumindest gemeinsam elektronische Musik hören können.

Einen Tag zuvor will der Musikclub Subkultur vom Engelbosteler Damm auf der Expo-Plaza die Biergartenparty „Black Summer Lounge“ veranstalten. Auch dort können Besucher Sitzplätze reservieren und von dort aus Depeche-Mode-Hits und New Wave von DJs wie Jones Delgado, Kai Hawaii und DJ Lo-Renz lauschen.

Resignation am Raschplatz

In den großen Diskotheken am Raschplatz macht sich unterdessen Resignation breit. Der Betreiber von Osho und Palo Palo, Martin Polomka, zeigt sich von der andauernden Zwangsschließung schwer getroffen. „Kinos sind wieder offen, Saunen und Theater auch. Ich habe mir die aktuellen Infektionsstatistiken für Niedersachsen angeschaut und bin einfach enttäuscht, was unsere Lage angeht.“ Seit Monaten sind die Mitarbeiter in Kurzarbeit. „Uns schmerzt vor allem die Perspektivlosigkeit“, sagt Polomka.

„Uns schmerzt vor allem die Perspektivlosigkeit“: Martin Polomka von der Osho-Disco am Raschplatz. Quelle: Samantha Franson

Neue Konzepte am Raschplatz umzusetzen sei schwierig. „Wir sind ein Discobetrieb und kein Restaurant oder etwas Ähnliches. Dazu stehen wir. Auch wenn es uns gerade hart trifft.“

Harry Potter statt Heavy Metal: Im Escape Room im Rockhouse können Bücher magisch bewegt werden. Quelle: Katrin Kutter

Schöns Rätselräume im Rockhouse sind seit vier Wochen wieder geöffnet. Mittlerweile hat er vier Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen können. „In diesem Jahr geht es darum, zu überleben.“ Förderung und ein Kredit sollen helfen, die schwierige Zeit zu überbrücken. „Wir hatten vor Corona viel Spaß und eine gute Zeit. Nun wird es eben anders sein.“

