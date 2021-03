Hannover

Die Deutsche Messe AG mit Sitz in Hannover hat vor dem Oberlandesgericht (OLG) Celle eine Niederlage kassiert. Die Messe hatte im Januar ihre Zusage für die Vermietung von Räumlichkeiten an einen Zusammenschluss von schlagenden Studentenverbindungen, den Coburger Convent, zurückgezogen. Das OLG Celle entschied jetzt, dass die Messe verpflichtet ist, dem Verein eine Halle für die Durchführung einer Mitgliederversammlung am 5. Juni zur Verfügung zu stellen. Es gebe einen gültigen Mietvertrag für die Messehalle vom 10. Dezember, urteilte das Gericht.

Messe befürchte Schädigung ihres Ansehens

Die Deutsche Messe AG hatte in ihrer Begründung für den Rückzieher erklärt, die Weltanschauungen einzelner Gruppierungen des Coburger Convents widerspreche „den Werten und der Haltung der Deutschen Messe AG als einem weltoffenen Unternehmen, einem internationalen Marktplatz für sämtliche Kulturen und ihrem Eintreten für Vielfalt und Gleichberechtigung“. Die Messe AG befürchte eine Schädigung ihres Ansehens infolge der Durchführung der Mitgliederversammlung in ihren Räumlichkeiten, hatte der Vermieter der Halle weiter ausgeführt. Dagegen hatte der Verein Coburger Convent geklagt.

Das OLG entschied nun, das vereinbarte Rücktrittsrecht greife nur bei Umständen, die bei Vertragsschluss nicht erkennbar gewesen seien. Die Deutsche Messe AG habe aber bei Abschluss des Mietvertrages gewusst, dass ihr Vertragspartner ein Mitglied des Coburger Convents ist. „Eine Internetrecherche hätte es ihr ermöglicht, sich über ihn zu informieren und in Erfahrung zu bringen, für welche gesellschaftlichen Werte er einstehe“, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Die Deutsche Messe AG kann gegen diese Entscheidung noch Widerspruch einlegen.

Coburger Convent am 5. Juni in Hannover

Stand jetzt aber treffen sich am 5. Juni auf dem Messegelände rund 350 Mitglieder verschiedener schlagender Studentenverbindungen. Der konservative Coburger Convent findet seit 1951 am Pfingstwochenende in der oberfränkischen Kleinstadt statt. Die Teilnehmer versammeln sich unter dem Motto „Ehre – Freiheit – Freundschaft – Vaterland“. Neben den Abstimmungen und den Feiern gehört dazu auch ein Fackelmarsch der Teilnehmer mit ihren Uniformen durch die Straßen Coburgs. Einen solchen Marsch wird es in Hannover nicht geben. Das Treffen ist als reine Präsenzveranstaltung geplant.

Von Tobias Morchner