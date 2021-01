Hannover

Es sollte eine große Zusammenkunft von rund 350 Vertretern von schlagenden Studentenverbindungen aus Deutschland und Österreich in Hannover werden. Die Tagung des sogenannten Coburger Convent war für den 5. Juni, dem Pfingstsonntag, in einer Halle auf dem Messegelände geplant. Doch jetzt hat die Deutsche Messe die Reißleine gezogen und den Vertrag mit den Organisatoren des Treffens aufgelöst. „Die Weltanschauung einzelner Gruppierungen im Coburger Convent widersprechen zutiefst den Werten und der Haltung der Deutschen Messe. Wir sind ein weltoffenes Unternehmen, ein internationaler Marktplatz für sämtliche Kulturen und stehen daher für Vielfalt und Gleichberechtigung“, heißt es in einer Mitteilung der Messe AG.

Präsenzveranstaltung an einem Tag

Der konservative Coburger Convent findet seit 1951 am Pfingstwochenende in der oberfränkischen Kleinstadt statt. Die Teilnehmer versammeln sich unter dem Motto: „Ehre – Freiheit – Freundschaft – Vaterland“. Neben den Abstimmungen und den Feiern gehört dazu auch ein Fackelmarsch der Teilnehmer mit ihren Uniformen durch die Straßen Coburgs. Zu den bekanntesten Mitgliedern des Coburger Convents zählen Günther Oettinger ( CDU), der Ex-Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Walter Hirche ( FDP), Ex-Wirtschaftsminister in Niedersachsen. Wegen Corona war das Treffen im vergangenen Jahr bereits vollständig abgesagt worden. In diesem Jahr wollte man wenigstens eine eintägige Präsenzveranstaltung ermöglichen. Weil in Coburg aber keine genügend große Halle zur Verfügung stand, hatten sich die Organisatoren nach Ausweichmöglichkeiten umgesehen und waren schließlich in Hannover gelandet.

Treffen des Coburger Convents digital nicht möglich

Auf dem Messe-Gelände war eine eintägige Präsenzveranstaltung geplant. Teilnehmen sollten Vertreter der rund 94 aktiven Landsmannschaften und Turnerschaften von verschiedenen Universitäten. Dazu je ein Vertreter der Altherren-Verbände und je ein Vertreter der jeweiligen Ortsgruppen. „Wir können eine solche Veranstaltung nicht digital abhalten, weil wir, unserer Satzung zufolge, so viele Beschlüsse schriftlich fassen müssen“, sagt Martin Vaupel, der Sprecher des Coburger Convent. Er bedauerte die Absage der Deutschen Messe in Hannover. „In unserer Satzung steht, dass wir konfessionell, weltanschaulich und politisch ungebunden sind, deshalb ist für mich die Entscheidung nicht nachvollziehbar“, sagt Vaupel.

Von Tobias Morchner