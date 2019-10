Hannover

„Es war der Küchentopf“, sagt Beate Ertmer über den Moment, als ihr klar wurde, dass ihr Sohn taub sein könnte. Robin war ein Baby, knapp über ein Jahr alt, und in einer kleinen Wippe am Küchentisch angeschnallt. Auf dem Herd standen mehrere Töpfe. „Einer von denen ist mir heruntergefallen und auf die Fliesen aufgeschlagen“, erzählt Ertmer. Der Knall war so laut, dass sie sich die Ohren zuhielt. Robin reagierte überhaupt nicht. „Jedes andere Kind hätte geweint.“

Ertmer beginnt, sich Sorgen zu machen. Kann ihr Kind nicht hören? Sie sucht nach anderen Gründen, warum ihr Sohn nicht reagiert haben könnte. Sie findet keine. Ertmer macht einen Termin beim Arzt. Ein paar Wochen später sitzt sie mit ihrem Mann und Robin im Klinikum Osnabrück. Robin ist 14 Monate alt. Es ist der 1. Juni 2007. Internationaler Kindertag. Ein Arzt erklärt Robins Eltern, dass ihr Sohn nicht hören kann.

Infektion weitete sich auf die Ohren aus

„Ich bin nicht taub geboren“, sagt Robin heute. Mittlerweile ist er 13 Jahre alt und geht in die achte Klasse eines staatlichen Gymnasiums. Eine Bakterieninfektion soll sich auf seine Ohren ausgeweitet haben, als Robin wenige Monate alt war. Danach war er taub. „Stocktaub“, wie es ein Kinderarzt seiner Mutter einmal entgegen gepoltert hat.

Heute kann sich Robin unterhalten, Mangas auf Youtube gucken und Klavier spielen. Das geht, weil Robin zwei sogenannte Cochlea-Implantate in seinem Hinterkopf trägt. Die Implantate ersetzen Robins Ohren. Ohne sie ist seine Welt auf lautlos gestellt.

„Ich habe geglaubt, er könnte mich hören“

2007 in Osnabrück weiß Beate Ertmer davon noch nichts. Sie hört den Arzt „Taubheit, beidseits“ sagen und denkt an Gebärdensprache. Ertmer denkt daran, dass Robin nie ihre Stimme hören wird, dass er nie singen wird, nie ein Instrument lernen kann. „Ich hatte Robin bis dahin immer vorgesungen, weil ich geglaubt habe, er könnte mich hören“, sagt sie. Die Ertmers lieben Musik, sie singt bis heute in einer Band, ihr Mann spielt Klavier. „All die Dinge, die uns wichtig waren, hätte Robin nie erfahren.“ Der Arzt versucht, sie zu beruhigen. Er kennt den Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Kunde an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) aus seinem Studium. Dort könnten Robin Cochlea-Implantate eingesetzt werden, die sein Gehör ersetzen können, erzählt er den Eltern.

Im Juli 2007 fährt Ertmer mit Robin in die MHH. Ein anderes Kind ist krank geworden, deswegen kann Robin kurzfristig operiert werden. Ertmer wartet sechs Stunden im Krankenzimmer ihres Sohnes, während Robin eine Etage tiefer im OP zwei Implantate in seinen Hinterkopf eingesetzt bekommt. Eins links, eins rechts.

Vier Wochen nach der OP werden Implantate eingeschaltet

Vier Wochen später kehren die beiden nach Hannover zurück. Die Narben an Robins Hinterkopf sind abgeheilt. Seine Implantate können jetzt angeschaltet werden – und damit sein Gehör. Ertmer weiß nicht mehr, was ihr Sohn anhatte. Sie weiß auch nicht mehr, ob die Sonne geschienen hat. Sie erinnert sich nur noch daran, wie sie ihren Sohn mit bunten Bauklötzen ablenkt, während ein Arzt die Implantate einschaltet – auf eine schonende Lautstärke. Und wie dann erst einmal nichts passiert.

Robin spielt ruhig weiter. Ab und zu, wenn jemand hinter der verschlossenen Tür auf dem Flur vorbeiläuft, schaut er auf. Ob er das hört? Eine halbe Stunde später, als Ertmer ihn stillt und ein Kinderlied singt, guckt Robin auf einmal hoch und schaut ihr ins Gesicht. Das erste Mal habe er so richtig ihr Gesicht fixiert, wird sie später erzählen. Da weiß sie es: Er hört. Ihr Sohn hört ihre Stimme.

„Viele denken, das sind moderne Kopfhörer“: Den äußeren Teil seines Cochlea-Implantats kann Robin ganz einfach abnehmen. Quelle: Nadine Wolter

Für die Cochlea-Implantate haben die Ärzte je eine kleine Vertiefung in Robins Schädelknochen gefräst. Von dort stimulieren sie über elektrische Impulse die Hörnervfasern in der Hörschnecke im Innenohr – der Cochlea. Dafür sind die Implantate im Schädelknochen über einen kleinen Faden in Robins Kopf mit der Cochlea verbunden. Der Hersteller nennt ihn Elektrodenträger. Damit die Implantate die richtigen Impulse an den Hörnerv senden, braucht Robin ein Mikrofon und einen Sprachprozessor, beide stecken jeweils in den schwarzen Knöpfen, die er außen an seinem Hinterkopf trägt. Sie fangen Geräusche auf, wandeln sie um und leiten sie an das Implantat weiter.

„Wie ein Piepsen oder Zwitschern“

Wie genau Geräusche für Menschen mit Cochlea-Implantaten klingen, ist schwierig zu sagen. Die meisten der 25.000 bis 30.000 Patienten mit einem oder zwei Implantaten in Deutschland kennen nur das Hören mit dem Implantat. Sie können nicht vergleichen. Robins Sprachtherapeutin Barbara Eßer-Leyding hat am Cochlear Implant Centrum (CIC) in Hannover auch Patienten behandelt, die im Laufe ihres Lebens taub geworden sind und durch ein Implantat wieder hören konnten. „Manche beschreiben anfangs, dass die Stimmen etwas blecherner klingen als vorher. Andere sagen, es ist komplett anders und hört sich eher wie ein Piepsen oder Zwitschern an.“

Robin lernt sprechen – so wie andere Englisch lernen

Als Robin das Wort „Salat“ das erste Mal gehört hat, hat er es den ganzen Tag vor sich hin gesagt. Salatsalatsalatsalat. Bis es klang bei den Erwachsenen. Kinder wie er lernen Sprache – anders als andere Kinder – nicht beiläufig. Sie müssen Worte bewusst und in mehreren Kontexten hören, um sie in ihren Wortschatz aufzunehmen, sagt seine Sprachtherapeutin. Es ist vielleicht ein bisschen so wie für Normalhörende, Englisch zu lernen.

Fünf Monate nach der Implantation hatte Robin aufgeholt, was andere Kinder in seinem Alter konnten. Er bildete etwa einfache Sätze aus drei Wörtern, sagt seine Mutter. Nicht alle Kinder mit Implantaten kommen so gut zurecht wie er, sagt Eßer-Leyding.

Training mit dem CD-Player

Heute sitzt Robin bei ihr im Büro am Rand der Eilenriede und spricht mit einem CD-Player. „Spiel“, sagt eine Männerstimme aus dem CD-Player. Sie klingt wie Manfred Krug. „Spiel“, sagt Robin. Er trägt einen Pullover mit der Aufschrift „Fortnite“. „Hecht“, sagt der CD-Player-Krug. „Hecht“, sagt Robin. „Lachssss“, zischt die Krug-Stimme aus dem CD-Player. „Max“, erwidert Robin zögerlich. „Jetzt probieren wir das einseitig, mit welcher Seite fängst du an?“, fragt Eßer-Leyding. Statt einer Antwort greift Robin nach hinten und zieht sich einen knapp Zwei-Euro-Stück großen, schwarzen Knopf von der rechten Seite seines Hinterkopfes ab – der äußere Teil seines Implantats. In seinen dunkelbraunen Haaren ist der Knopf vorher kaum aufgefallen.

So funktioniert Robins Cochlea-Implantat Cochlea-Implantate bestehen grundlegend aus zwei Komponenten: einem äußeren Teil, das am Hinterkopf getragen wird, und einem Gerät, das unter die Kopfhaut in den Schädelknochen implantiert wird. Der äußere Teil besteht aus einem Mikrofon und einem Klangprozessor. Dieser wandelt die akustischen Signale, die das Mikrofon aufnimmt, in elektrische Impulse um und leitet sie weiter an den inneren Teil des Cochlea-Implantats. Von dort leiten Elektroden die elektrischen Signale in die Hörschnecke (Fachbegriff: Cochlea) im Innenohr weiter. Die elektronischen Impulse stimulieren den Hörnerv, der sie ins Hörzentrum des Gehirns weiterleitet. Dort werden sie – ebenso wie bei Menschen mit unversehrtem Ohr – als akustische Signale interpretiert und verarbeitet. Manche Personen tragen den äußeren Teil des Implantats hinter ihrem Ohr. Robin hat sich dafür entschieden, es in einem Knopf direkt an seinem Hinterkopf zu tragen. Im Gegensatz dazu ist ein konventionelles Hörgerät ein Verstärker, der Geräusche und Sprache lauter macht und in das Ohr weiterleitet. Es kommt zum Einsatz, wenn die Hörfähigkeit beeinträchtigt, aber grundsätzlich noch vorhanden ist.

„Viele denken, das sind moderne Kopfhörer“

Dutzende Male sind Robin und seine Mutter seit der OP nach Hannover zurückgekehrt, um sein Implantat am CIC überprüfen und nachstellen zu lassen. Dieses Mal wird Eßer-Leyding ihnen sagen, dass die beiden nur noch einmal im Jahr zur Kontrolle kommen müssen. Robin hatte in den Tests leichte Probleme, hohe Töne wahrzunehmen. Das wurde jetzt an seinen Implantaten verbessert. „Ich kenne eigentlich niemand anderen mit einem Cochlea-Implantat“, sagt Robin. Er ist der wohl Einzige in seinem Landkreis. Manchmal muss er noch erklären, was die beiden Knöpfe an seinem Hinterkopf bedeuten. „Viele denken, das sind moderne Kopfhörer.“

In der Schule mag Robin Mathe, Latein und Musik. Sport eher nicht, sagt er. Er liebt Animes wie die japanische „ Naruto“-Serie. Bis vor Kurzem hat Robin im Schulchor gesungen. Im Moment macht er das wegen seines Stimmbruchs nicht mehr so gern. Seine Schulpause verbringt er entweder mit Freunden oder – wenn ihm der Lärm zu viel wird – lesend in einer ruhigen Ecke. Den Pausengong habe er von dort erst ein einziges Mal nicht gehört, sagt er.

