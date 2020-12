Hannover

An den Freitag, 13. März, kann sich Pedro Prüser sehr gut erinnern. Denn für den Comedykünstler, Entertainer, Moderator und Musiker war es einer seiner letzten bezahlten Arbeitstage. In seiner Rolle als Hausmeister Heinrich Bloch war er mit dem Bussanova-Team unterwegs und begleitete eine Stadtrundfahrt im Oldtimerbus. „Abends habe ich dann die Rede der Bundeskanzlerin gehört und wusste, da kommt etwas auf uns zu.“

Prüser ist seit 2006 selbstständig. Er spielt Theater, begleitet Stadtrundgänge, moderiert Kulturveranstaltungen. Seit dem ersten Lockdown hat er kaum Einnahmen. Er versucht an die staatlichen Hilfen zu kommen. Und lebt oft von den Spenden seiner Unterstützer. Aber vor allem möchte Prüser den Mut nicht verlieren. Also macht er weiter.

Noch im März geht er über Facebook jeden Tag auf Sendung. Er singt, er vermittelt Kindern Bastelanleitungen und dichtet. Vor dem Lockdown hat er drei bis vier Zuschauer, nun sind es schnell mehr als 40 am Tag. „Die Menschen suchen nach Unterhaltung und wollten Ablenkung und Spaß haben“, sagt der 49-Jährige aus der Calenberger Neustadt.

Neue Formate helfen in der Krise

Also entwickelt er neue Formate. Er erfindet sich als Herold der guten Laune neu. „Man höre und staune, der Herold der guten Laune verkündet mit einer Trompete Grüße“, sagt Prüser. Mitten in der Corona-Krise kann man den Herold bitten, Verwandten Grüße zu übermitteln. So machte sich Prüser zum Beispiel auf, um einer 90-Jährigen im Namen der Familie zum Geburtstag zu gratulieren. Prüser liebt es, gute Laune zu vermitteln. So übernimmt er im Sommer spontan die Begrüßungsanimation am Eingang der Autokultur-Veranstaltungen auf dem Schützenplatz und steht später kurz mit Desimo und Matthias Brodowy auf der Bühne.

Prüser hat es als Künstler nicht leicht. Denn anders als die großen Kabarettisten hat er kein bundesweites Netzwerk. Der Kleinkünstler ist auf Hilfe vor Ort angewiesen und bekommt sogar Care-Pakete voller Honig zugeschickt. „Es ist gut, dass es die staatlichen Hilfen gibt“, sagt Prüser. Noch lieber wäre ihm eine gesellschaftliche Anerkennung seines Schaffens. „Kultur ist systemrelevant“, sagt er.

Prüser möchte Freude teilen

Den derzeitigen Teillockdown nutzt er für ein neues Format namens „Musik. Stille. Zugabe.“ Er möchte nun hannoversche Künstler und Künstlerinnen vorstellen. Zudem wirbt er für Gutscheine für künftige Fahrten mit dem Bussanova-Team. Prüser bleibt auch in der Krise kreativ und möchte den Menschen kleine Freuden bereiten. „Ich möchte nicht zu Hause schimmeln. Ich möchte meine Freude am Leben teilen“, sagt Prüser.

