Jens Heinrich Claassen, fünf 25-Minuten-Auftritte an einem Abend – was ist härter, der erste oder der letzte?

Es sind die beiden schwersten, und beide sind ungefähr gleich schwer. Anfangs essen die Leute manchmal noch, wenn der Spielort ein Restaurant ist, und sind vielleicht auch noch gar nicht so richtig angekommen. Der letzte Auftritt kann super sein, ich habe aber auch schon erlebt, dass die erste Reihe komplett geschlafen hat.

Weil Sie nicht witzig waren?

Wenn die Leute morgens um sieben aufgestanden sind und einen Arbeits- oder Studientag in den Knochen haben, dann sind die irgendwann durch und können einfach nichts mehr aufnehmen.

Was ist der größte Unterschied zu einem abendfüllenden Soloprogramm?

Ich muss fünfmal ein Publikum für mich gewinnen. Die ersten fünf Minuten sind also wichtig, die sollten am besten so sein, dass die Leute mir auch noch länger zuhören wollen.

Jens Heinrich Claassen ... stammt aus Münster, ist mittlerweile mit seinem sechsten Programm „Ich komm schon klar“ auf deutschen Bühnen unterwegs – am 27. September um 20 Uhr spielt er es im Theater am Küchengarten. An der Komischen Nacht nimmt der Wahldüsseldorfer seit Jahren teil, die 22. Ausgabe in Hannover beginnt am kommenden Dienstag, 24. September, um 19.30 Uhr, an elf Spielorten. Neben Claassen sind unter anderem Herr Niels und Hans Gerzlich dabei. Alle Infos unter www.komische-nacht.de.

Reicht ein Blick auf das jeweilige Publikum, um zu wissen, wie die 25 Minuten verlaufen?

Man lernt das einzuschätzen, liegt aber immer noch oft genug daneben. Ich kann mich an einen Abend erinnern, da konnte man zu Beginn eine Stecknadel fallen hören, und dann waren die 25 Minuten voll dabei. Es hat aber auch mit anderen Faktoren zu tun: Kneipe oder Theater, wie der Raum aufgebaut ist, ob ich nur in eine Richtung spiele oder in mehrere.

Reagieren Sie auf unterschiedliches Publikum oder ziehen Sie Ihr Programm durch?

Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei und habe viel mehr als 25 Minuten Programm. Ich weiß so etwa, welche Nummer bei welchem Publikum ankommt. Wenn ich an einem Ort merke, dass ich eine Nummer besser nicht machen sollte, stelle ich um.

In Hannover sind am Dienstag elf Künstler und elf Orte beteiligt. Sie selbst spielen im Bell Mundo, in der Bar Celona, in der Marlene, im Meier‘s und in der Orange Club Lounge. Wie sind Sie zwischen den Auftritten unterwegs?

Normalerweise werden Shuttles zur Verfügung gestellt. Aber wenn es nur zehn Minuten zu Fuß zwischen den Spielorten sind, laufe ich.

Wenn Sie sich auskennen.

Jeder Künstler hat einen Techniker dabei, der sich auskennt. Damit man sich nicht verläuft.

Von Uwe Janssen