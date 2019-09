Hannover

Die Frauen und Mädchen vom 1. FFC Hannover 04 haben derzeit eine Menge zu tun – und vieles davon hat nichts mit Fußball zu tun. Sie veröffentlichen in den sozialen Medien, sie legen Unterschriftenlisten aus und haben eine Online-Petition gestartet. Die Kickerinnen setzen alles daran, dass eine aus ihren Reihen weiter für den Club Tore schießen kann.

Die 18-jährige Comfort Z. stammt aus Ghana, lebt seit fast drei Jahren in Hannover und stürmt für die 2. Frauenmannschaft des FFC im Sahlkamp. Ihr Aufenthalt in Deutschland ist nur geduldet. Jetzt droht ihr die Ausweisung.

Nach dem Tod ihrer Eltern verließ Comfort Ghana und kam nach Hannover

Ihr Schicksal hat Comfort nach Deutschland gebracht. Als sie fünf Jahre alt war, starb ihre Mutter bei einem Unfall. Im Herbst 2016 verlor die damals 15-Jährige dann auch noch ihren Vater, der einer schweren Krankheit erlag. Weitere Familienmitglieder hat Comfort nicht in ihrer Heimat. Ihre Schwester allerdings lebte bereits zu diesem Zeitpunkt in Hannover.

Die Jugendliche packte ihre Sachen, kaufte sich mithilfe eines Bekannten ein Flugticket nach Hannover und verließ Ghana. „Ich wollte zur Schule gehen und meine verstorbenen Eltern stolz machen“, sagt Comfort der HAZ. Die Schwester der heute 18-Jährigen wusste nichts von dem Vorhaben. Sie erfuhr erst davon, nachdem sich Comfort nach der Landung in Langenhagen von einem anderen Reisenden ein Handy geliehen und von einem Zettel, den sie bei sich trug, die Nummer des Mobiltelefons ihrer Verwandten eingegeben hatte.

Bisher keinen Asylantrag gestellt – denn Ghana gilt als sicher

In Hannover angekommen lernte Comfort Z. deutsch. Sie hat eine Betreuerin und besucht inzwischen die Anna-Siemsen-Schule, möchte gerne Altenpflegerin werden. Zudem spielt sie Fußball beim 1. FFC, ist dort Stammspielerin der 2. Frauenmannschaft. Einen Asyl-Antrag hat sie bislang nicht gestellt, die Betreuerin hatte ihr davon abgeraten. Ghana sei als sicheres Herkunftsland eingestuft, eine Ablehnung des Antrags daher sehr wahrscheinlich.

„Selbst die jüngeren Spielerinnen fragen, ob man Comfi nicht adoptieren oder als Au Pair beschäftigen könnte“, sagt Claudia Bohnsack, eine der Trainerinnen des Vereins. Quelle: Franson

„Da passiert gerade echt viel“: Im Club ist nichts mehr wie zuvor

Die 18-Jährige ist deshalb in Deutschland bislang lediglich geduldet. Vor Kurzem bekam sie Post von der Ausländerbehörde mit dem Hinweis, dass sie noch bis zum 13. September die Möglichkeit habe, in ihrem Fall Rechtsmittel einzulegen. Anderenfalls drohe die Ausweisung nach Ghana. Die Spielerinnen wollen das unbedingt verhindern. Seit die Nachricht den Club erreicht hat, ist dort nichts mehr, wie zuvor. Fast alles dreht sich dort um Comfort. „Selbst die jüngeren Spielerinnen fragen, ob man Comfi nicht adoptieren oder als Au-Pair beschäftigen könnte“, sagt Claudia Bohnsack, eine der Trainerinnen des Vereins.

In den nächsten zwei Wochen wollen die Helferinnen jetzt versuchen, mit der 18-Jährigen einen Antrag auf Asyl in Deutschland zu stellen. So lange dieser Antrag bearbeitet wird, kann die Stürmerin nicht ausgewiesen werden. Sollte der Antrag abgelehnt werden, kann eine Härtefallkommission angerufen werden. Auch das hätte aufschiebende Wirkung. Zeitgleich versuchen die Mannschaftskameradinnen, einen Ausbildungsplatz für Comfort zu finden. Auch mit einem Ausbildungsvertrag in der Tasche könnte die junge Frau vorerst in Hannover bleiben. „Jeder im Verein fragt in seinem Bekanntenkreis, ob dort jemand ist, der noch helfen kann, da passiert gerade echt viel“, sagt Trainerin Bohnsack.

„Wir sind in den Farben getrennt, aber in der Sache stehen ganz viele hinter uns“

Nachdem sie die Geschichte ihrer Spielerin auch über das Internet publik gemacht haben, meldeten sich auch viele andere Vereine. „Wir sind in den Farben getrennt, aber in der Sache stehen ganz viele hinter uns, selbst aus Braunschweig und Peine haben wir schon Unterstützung bekommen“, sagt Bohnsack. Und auch die Unterschriftenlisten füllen sich. Mehr als 2200 Menschen haben sich bereits an der Onlinepetition beteiligt. Mehrere hundert Unterschriften finden sich inzwischen auf den Listen, die die Fußballspielerinnen in Vereinen und Geschäften ausgelegt haben. „Wenn alles nichts bringt, übergeben wir die nach dem 13. September dem Landtag“, sagt Bohnsack.

