Linden-Süd

Die Tanz-Compagnie Fredeweß bietet neben eigenen Produktionen häufig Projekte für Jugendliche an. Dann steht im Tanzhaus im Ahrbergviertel zeitgenössischer Tanz auf dem Programm. Die Bewegungen seien ungewohnt, aber „als ich in den Flow kam, konnte ich abschalten und entspannen“, berichtet Elisa nach ihrem ersten Workshop-Tag. Mit einer sechsköpfigen Gruppe, bestehend aus Freunden und Familienmitgliedern, hat sich die 18-Jährige für das Kurzprojekt angemeldet. Dabei können sich die Teilnehmer neben der Tanz- auch in der Rapwelt ausprobieren. Ihre Ergebnisse werden Teil eines gemeinsamen Kurzfilmes aller teilnehmenden Gruppen sein.

Anmeldungen noch möglich

„Unsere Projekte ermöglichen es, in Tanzbewegungen reinzukommen und sich in den eigenen Körper hineinzufühlen“, beschreibt Projekt-Koordinatorin Hannah Feiler. Vorkenntnisse seien nicht nötig, vielmehr gehe es darum, sich auf Neues einzulassen. Dabei komme es häufig zu einer „produktiven Überforderung“ der Teilnehmer, so die junge Koordinatorin. Es handle es sich um komplexe, aber organische und fließende Bewegungen, bestätigt der künstlerische Leiter Hans Fredeweß. „Wir bringen keine stringente Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit, da unterscheiden wir uns von herkömmlichen Tanzschulen.“ Es gehe nicht um ständiges Perfektionieren, sondern darum, sich in das große Ganze einzufügen, führt er aus. Der Freiraum für eigene Assoziationen sei für Teilnehmende ein großer Motivator.

Quelle: Felina Wallner

Kurzentschlossene können sich dem laufenden Projektmonat noch anschließen – es gibt noch freie Plätze. Zudem ist in den folgenden Monaten ein ähnliches Workshop-Angebot geplant. Kleingruppen von drei bis zehn Personen können sich kostenlos anmelden und Termine individuell vereinbaren.

Erstes Projekt in Zusammenarbeit mit Rapper Spax

Ein besonderer Höhepunkt in diesem Projektmonat: Mit Unterstützung des Rappers Spax verleihen Teilnehmende der Tanz-Choreografie eine neue Bedeutungsdimension. Compagnie-Gründer Fredeweß freut sich über den zusätzlichen Sprachraum: „Der Tanz ist sehr abstrakt. Wir sind neugierig, die dahinterstehende Aussage durch Rap-Elemente weiterzutreiben.“ Spax habe klare Ideen, Spaß an der Zusammenarbeit mit Amateuren und schreibe lyrische, philosophische Texte – gute Voraussetzungen für eine kreative Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden, findet Fredeweß.

Das fleißige Einstudieren wird durch ein gemeinsames Video belohnt. „Parcours“ wird das rund dreiminütige Endkunstwerk heißen, das Anfang Oktober auch auf den eigenen Kanälen des Tanzhauses ausgespielt wird. „Es gehe darum, den vorgegebenen Weg zu verlassen, aus Bekanntem auszutreten und zu lernen, mit Hindernissen umzugehen“, beschreibt Feiler die Titelwahl. Jedes Projekt brauche einen Höhepunkt, so die Koordinatorin. Anerkennung und Wertschätzung von außerhalb seien sehr motivierend. Die Begegnungen auf der Leinwand würden zumindest eine virtuelle Aufführung schaffen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen oder Terminabsprachen erfolgen telefonisch (05 11) 45 00 10 82 oder per E-Mail (info@compagnie@fredeweß.de).

Von Felina Wellner