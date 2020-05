Hannover

Eine Stunde früher als geplant ist heute morgen die Hans-Böckler-Allee in Hannover wieder für den Verkehr freigegeben worden. Wegen der Montage einer 130 Tonnen schweren Brücke war ein Abschnitt der mehrspurigen Straße beim Pferdeturm seit Freitagabend gesperrt gewesen. Von der Sperrung waren auch Fußgänger- und Radfahrwege sowie der Stadtbahnverkehr betroffen.

Die Brücke mit einer Spannweite von 71 Metern verbindet die zwei Gebäude der neuen Continental-Unternehmenszentrale auf beiden Seiten der Straße. Es handelt sich um eine Glas-Stahl-Konstruktion, deren Rohbau nun fertig ist. Viele Schaulustige hatten das Spektakel am Wochenende verfolgt.

Um die Stahlkonstruktion der Brücke zu montieren, wurde die Hans-Böckler-Allee zwischen dem Messeschnellweg/B3 und der Clausewitzstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen/Region Hannover verlief die Sperrung am Wochenende offenbar reibungslos. „Uns sind keine größeren Verkehrsprobleme bekannt geworden“, sagte ein Sprecher am Montag der HAZ.

Weitere Sperrung bei Conti kommt

Am kommenden Wochenende wird die Straße erneut zum Teil gesperrt, um die Einhausung fertigzustellen. Die Stadtbahn darf dann aber weiter fahren.

Von Gabriele Schulte