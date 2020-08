Hannover

An diesem Wochenende müssen sich Autofahrer wieder Schleichwege suchen, wenn sie von der Innenstadt zum Pferdeturm oder umgekehrt fahren wollen. Die Hans-Böckler-Allee wird ab Freitagabend voll gesperrt. Arbeiter verglasen die Fußgängerbrücke, die die beiden Neubauten der Continental-Zentrale am Pferdeturm verbindet.

Hans-Böckler-Allee gesperrt wegen Conti-Brückenbau

Die gute Nachricht: Fußgänger, Radfahrer und auch alle Stadtbahnen dürfen die Strecke laut Conti trotz der Arbeiten weitgehend ungehindert passieren. Das Projekt ist in die Sommerferien gelegt worden, weil dann weniger Verkehr ist. Die Sperrungen sind bis Montagmorgen, 5 Uhr, genehmigt.

Neue Continental-Zentrale für 200 Millionen Euro

Continental errichtet für rund 200 Millionen Euro eine neue Zentrale auf zwei Grundstücken beidseitig der Hans-Böckler-Allee, die 2021 bezugsfertig sein soll. Nach Plänen des Braunschweiger Architekturbüros Henn wird eine Fußgängerbrücke die Gebäudekomplexe verbinden.

Die Stahlträger dafür waren im Mai in einer spektakulären Aktion mit Kränen eingehängt worden. Ganz so aufregend werde es diesmal nicht, beschwichtigt eine Conti-Sprecherin. Trotzdem dürften sich wieder einige Zaungäste einfinden, die den Kränen beim Einschwenken der Glasbauteile zusehen. Der beste Standort dafür war im Mai die Seite am Pferdeturm, weil man dort näher an die Brückenbaustelle kommt.

Diese Umleitungen gelten für Autofahrer

Für Autofahrer schildert die Stadt Umleitungen aus. Stadtauswärts in Richtung Schnellweg läuft der Verkehr vom Braunschweiger Platz über den Bischofsholer Damm. Für den Verkehr stadteinwärts aus Richtung Celle wird die ansonsten an Wochenenden gesperrte Waldchaussee geöffnet; Lastwagen fahren über die Walderseestraße. Aus Richtung Messe fließt der Verkehr über den Bischofsholer Damm.

Von Conrad von Meding