Hannover

Ende nächster Woche wird Hannovers einziger Dax-Konzern 150 Jahre alt – doch eine große Feier zum Jubiläum fällt aus. Angesichts der unklaren Pandemielage habe man sich gegen eine Präsenzveranstaltung am 8. Oktober entschieden, teilt eine Firmensprecherin mit. In der neuen Unternehmenszentrale am Pferdeturm hätte die Party ohnehin nicht stattfinden können: Der Bau liegt deutlich hinter Zeitplan. Die Feier soll nun im zweiten Quartal 2022 nachgeholt werden.

Kein Jubiläumsfest 2021 im Conti-Neubau

Ursprünglich hatte der verglaste Großbau mit der markanten Verbindungsbrücke 2021 fertig sein sollen. Noch 2019 hieß es: Selbst wenn dann vielleicht noch nicht alle Beschäftigten von Vahrenwald aus hätten umziehen können, wolle Continental auf jeden Fall sein Jubiläumsfest im Oktober 2021 im Neubau feiern. Diese Pläne hat Corona jetzt durchkreuzt – in doppeltem Sinne.

Innen liegen noch Dämmmaterialien herum, die Kabel hängen von den Decken: Bis zum Einzug der Beschäftigten und bis zur Eröffnungsfeier werden noch Monate vergehen. Quelle: Samantha Franson

Erstens habe es „erhebliche Einflüsse der Corona-Pandemie“ auf den Baufortschritt gegeben, sagt Sprecherin Juliane Collins. Tatsächlich ist der Innenausbau noch lange nicht abgeschlossen, überall liegen noch Dämmmaterialien herum, Kabel hängen aus den Wänden. Zweitens habe Continental das Bürokonzept für den Neubau nach den Erfahrungen der Pandemiezeit noch einmal völlig überarbeitet.

Desksharing jetzt auch bei der Conti

Auch wenn es bei Continental bereits seit 2016 weltweit flexibilisierte Arbeitsbedingungen gebe, habe das mobile Arbeiten etwa im Homeoffice im Zuge der Pandemie „eine noch höhere Akzeptanz erfahren“, sagt Collins. Deshalb sei die Raumnutzung überarbeitet worden. Wie auch schon etwa bei der Tui und in der neuen Bahn-Zentrale sollen sich nun auch Conti-Beschäftigte vermehrt Arbeitsplätze teilen, wenn sie nicht mehr jeden Tag im Büro arbeiten. Unter dem Begriff Desksharing krempelt dieser Trend gerade die Welt der Büroarbeit um.

350 zusätzliche Beschäftigte finden Platz

Bisher waren Arbeitsplätze für 1250 Conti-Beschäftigte in der neuen, campusartig über die Grundstücke am Pferdeturm verteilten Bürohäuser geplant. Eine Erweiterung auf 1600 Arbeitsplätze war im Bereich der Clausewitzstraße möglich. Nach der Neuorganisation bringt das Unternehmen jetzt aber auch ohne Erweiterungsbau zusätzlich zu den 1250 Mitarbeitern noch 350 Beschäftigte aus der IT-Sparte in den Gebäuden unter.

Die Eröffnung des Neubaus soll nun zusammen mit der nachgeholten Jubiläumsfeier im zweiten Quartal 2022 erfolgen – ein genaues Datum nennt Continental noch nicht. Trotz der verschobenen Präsenzfeier sei 2021 für Continental aber ein echtes Jubiläumsjahr – nur eben überwiegend virtuell, sagt Sprecherin Collins. Im Internet gebe es viele Informationen und eine multimediale Ausstellung zur Geschichte der Conti.

Technikaufbauten werden verblendet

Während auf der Baustelle am Pferdeturm der Innenausbau voranschreitet, gibt es auch eine Lösung für die unansehnlichen Technikaufbauten auf dem Dach der neuen Conti-Zentrale. Den ursprünglichen Planungen des Architekturbüros Henn zufolge hatten sie im Tiefgeschoss untergebracht werden sollen, waren dann aber wegen Umplanungen aufs Dach gesetzt worden. Bisher werden sie von Gittern verkleidet, die aber zu durchsichtig sind.

Die neue Sichtschutzverblendung für die Techniketagen: Am Südgebäude wird sie im Mittelbereich der Aufbauten gerade getestet. Quelle: Conrad von Meding

Jetzt steuert Conti noch einmal nach und lässt Sichtschutzverblendungen montieren. Das werde die Lüftungstechnik „weitgehend unsichtbar“ machen, verspricht Collins. An der Westseite des südlichen Gebäudes sind die neuen Verblendungen testweise schon angebracht. Bis Anfang 2022 sollen sie dann auf allen Gebäuden die Technik verdecken.

Von Conrad von Meding