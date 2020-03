Ausgerechnet in der MHH: Studenten der Medizinischen Hochschule Hannover mussten noch am Montag an Massenprüfungen in engen Sälen und an von vielen Studenten benutzten Laptops teilnehmen. Erst am Montagabend sagte die MHH offenbar alle weiteren ausstehenden Prüfungen zunächst ab.