Hannover

Der Patriarch wachte höchstselbst darüber, dass im Betrieb alles mir rechten Dingen zuging. „Er stand oft morgens kurz vor Geschäftsbeginn am Fenster seines damaligen Büros“, berichtete ein Zeitzeuge. Mit der Taschenuhr in der Hand blickte der legendäre Conti-Direktor Siegmund Seligmann dann auf die Werkseinfahrt an der Vahrenwalder Straße, um zu sehen, ob auch alle pünktlich zum Dienstbeginn erschienen.

Legendärer Conti-Direktor: Siegmund Seligmann. Quelle: Historisches Museum Hannover

Doch der Chef hatte auch generöse Seiten: „Die Auszahlung der Weihnachtsgratifikation gestaltete Seligmann zu einer feierlichen Handlung“, berichtete der Zeitgenosse. Kurz vor Weihnachten überreichte er seinen Mitarbeitern die Jahreszuwendung persönlich in Goldstücken.

Ein Klassiker: Historische „Pneumatic“-Werbung der Conti. Quelle: HAZ-Archiv

Es gibt viele Firmen, die in Hannovers industrieller DNA ihren festen Platz haben: Volkswagen und Pelikan, Sprengel und Bahlsen haben sich in die Geschichte der Stadt eingeschrieben. Doch vermutlich hat keine Firma Hannover so sehr geprägt wie Continental. In diesen Tagen feiert der Reifenhersteller und Autozulieferer sein 150-jähriges Bestehen, unter anderem mit einer eine Online-Ausstellung.

Die Firma prägte Hannover

Generationen von Mitarbeitern haben sich als „Continentäler“ mit ihrem Betrieb identifiziert, Gebäude der Firma gehören zum Stadtbild. In den vergangenen Jahren mag die Liebe zwischen Hannover und Continental etwas kühler geworden sein: Der weltläufige Konzern ist seiner Heimatstadt teils entwachsen, und die Schließung der Reifenproduktion im Stöckener Werk rief vor zehn Jahren viele Proteste auf den Plan – wenngleich dort inzwischen wieder Lkw-Reifen runderneuert werden. Und dennoch wärmt es heimatliebende hannoversche Herzen noch immer, wenn sie irgendwo in der Welt auf ein Conti-Produkt stoßen.

Junge Frau mit Motorroller vor dem Conti-Hochhaus, vermutlich in den Sechzigerjahren. Quelle: HAZ-Archiv

Die Conti war immer auch ein Kind ihrer Zeit: Als neun Banker und Unternehmer anno 1871 die „Continental Caoutchouc- und Gutta-Percha-Compagnie“ aus der Taufe hoben, erlebte das gerade erstandene Deutsche Reich einen Gründerboom – und Produkte aus dem neuen Rohstoff Kautschuk verhießen lukrative Gewinne: Die Welt brauchte Schläuche und Einkochringe, Gummibälle, Wärmflaschen und Regenkleidung.

Werbeidylle: Eine junge Frau mit Conti-Autoatlas im Grünen, im Hintergrund ein Mercedes Kabriolett. Quelle: HAZ-Archiv

Dennoch gab es bald nach dem Beginn der Produktion in Vahrenwald im Herbst 1873 interne Querelen, dazu kam eine Börsenkrise. Das Gründungskapital von 300.000 Talern – heute umgerechnet rund 6,4 Millionen Euro – war schon 1876 praktisch verbrannt.

Soziale Wohltaten für Arbeiter

In dieser prekären Lage schickte das Bankhaus Magnus den jungen Mitarbeiter Siegmund Seligmann in den angeschlagenen Betrieb, um ein Sanierungsgutachten zu erstellen. Seligmann trat jedoch gleich in das Unternehmen ein – und an der Seite des genialen Chemikers Adolf Prinzhorn machte er aus der maroden Firma eine Gewinnschmiede.

Ein Ort harter Arbeit: Ein Blick in die Reifenproduktionshalle der Conti in Vahrenwald im Jahr 1898. Quelle: HAZ-Archiv

Als er die die Leitung der Conti übernahm, zählte die Belegschaft lediglich 261 Arbeiter. Bei seinem Tod 1925 waren es rund 14.500. Die Aktionäre bekamen immer wieder hohe Dividenden ausgezahlt, und auch die Arbeiter profitierten von Seligmanns sozialen Aktionen.

Das Conti-Werk in Limmer am Kanal im Jahr 1997. Quelle: Stefan Arend

„Es gab eine Betriebskrankenkasse, Werkswohnungsbau, Zahlung von Lohnausfall während des Sommerurlaubs und nicht zuletzt auch eine individuelle Lebensversicherung“, schreiben der Münchener Wirtschaftshistoriker Paul Erkner und der Unternehmensarchivar Nils Fehlhaber jetzt in ihrem Buch „150 Jahre Continental“ (De Gruyter, 405 Seiten, 39,95 Euro).

Adrett gekleidet: Conti-Lehrlinge im April 1954. Quelle: HAZ-Archiv / Privat

Die Autoren beschreiben die Conti-Historie in dem Jubiläumsband als Erfolgsgeschichte. Diese sei möglich geworden, weil die Firma sich in mehreren „Transformationsphasen“ ständig neu erfunden habe. Aus dem „risiko- und mängelbehaftetes Start-up-Business“ von 1871 sei so allen Brüchen und Krisen zum Trotz der heutige Weltkonzern erwachsen.

Erfindungen aus Vahrenwald

Tatsächlich ist die Geschichte der Conti eine Geschichte technischer Innovationen, „made in Hannover“. Als erstes deutsches Unternehmen präsentierte die Conti 1892 Luftreifen für Fahrräder. Radeln boomte damals, und Conti-Manager Willy Tischbein, selbst Europameister im Dreirad-Herrenfahren, hatte beste Kontakte zu Fahrradherstellern wie der Firma Opel. Der „Continental-Pneumatic“ beherrschte bald den Markt.

Einst ein Rekord-Hochhaus: Das Conti-Verwaltungsgebäude, errichtet von 1951 - 1953 am Königsworther Platz. Quelle: Continental

Um 1900 produzierte Conti neben Schuhsohlen, Gummispielzeug und Hüllen für Zeppeline dann auch Reifen für diese neuen Automobile. Hier wurde 1904 der weltweit erste Profilreifen für Autos gefertigt. Und 1908 erfand man hier die abnehmbare Felge, die den Radwechsel zum Kinderspiel machte.

Werbung für den Absatz-Markt: Historische Conti-Reklame. Quelle: Rainer Surrey

Gleichwohl fertigte Conti auch Hygieneduschen und Parfümzerstäuber, Haarspangen und Mäntel und Schuhabsätze. „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Conti eingestellt“, texteten die Werbeleute der Firma 1931 – und präsentierten die moderne Frau als modebewusste Conti-Konsumentin.

Hannover 1945: Das Conti-Werk lag wie die meisten anderen Gebäude in der Umgebung zumindest teilweise in Trümmern. Quelle: Repro: Heidorn

Das düsterste Kapitel der Firmengeschichte hat bereits im vergangenen Jahr eine historische Studie unter die Lupe genommen: In der NS-Zeit wurde die Conti zum „Musterbetrieb“, das Rüstungsunternehmen war ein wichtiger Zulieferer für Hitlers Krieg. Ende 1943 schufteten 5500 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene bei Conti, 1944 kamen noch rund 1200 KZ-Häftlinge dazu. Am Ende des Krieges war das Vahrenwalder Werk – anders als das in Limmer – weitgehend zerstört.

Düsteres Kapitel: NS-Propaganda am Conti-Gebäude im Jahr 1938 - die Firma galt damals als "Musterbetrieb".. Quelle: Historisches Museum Hannover

Krisen in der Nachkriegszeit

Im Wirtschaftswunderland der Nachkriegszeit profitierte die Firma davon, dass der Pkw zum Massenverkehrsmittel wurde. Die Zahl der Beschäftigten stieg von 6733 im Jahr 1945 auf 28.000 im Jahr 1969. Doch vom einst weltläufigen Unternehmen war wenig geblieben, urteilen die Historiker im Jubiläumsband: Die Conti war eine „spießig wirkende, auf den Heimatmarkt zentrierte Firma“. Als der Konkurrent Michelin um 1970 die langlebigen Stahlgürtelreifen auf den Markt brachte und damit die Branche revolutionierte, verschliefen die Hannoveraner die innovative Entwicklung schlicht.

Betriebsgesichtigung: Bristols Oberbürgermeister Percy Walter Cann besichtigte Conti 1950. Quelle: Hist. Museum Hannover / Hauschild-Archiv

Kriegszerstörungen: Das Conti-Werk im Jahr 1943. Quelle: Hist. Museum Hannover

Dennoch schaffte das Traditionsunternehmen einmal mehr eine große Wende – und erfand sich praktisch neu: Conti-Chef Carl H. Hahn fädelte 1979 die Übernahme von Uniroyal ein, 1987 gelang mit der Übernahme von General Tire für die damals immense Summe von 1,2 Milliarden D-Mark der bis dato größte Coup der Firmengeschichte. Conti avancierte zum Weltkonzern.

Daran haben auch diverse Krisen und Restrukturierungen nichts ändern können, die das Unternehmen seit den Neunzigern durchschüttelten. Unter der Ägide des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Hubertus von Grünberg entwickelte sich Conti vom klassischen Reifenunternehmen immer stärker zum modernen Hochtechnologiekonzern, der die Autoindustrie mit Fahrzeugkomponenten aller Art versorgte. Und das Unternehmen wuchs: Der Umsatz, der 1991 bei umgerechnet 4,8 Milliarden Euro gelegen hatte, verfünffachte sich auf 24,2 Milliarden im Jahr 2008.

Das Aus für die Reifenproduktion

Trotzdem kam es einem Traditionsbruch gleich, als Conti 2010 nach 70 Jahren die Reifenproduktion in Hannover einstellte. Hunderte Beschäftigte waren betroffen; es gab vehemente Proteste von Politikern und Gewerkschaften. Sie erblickten in der Verlagerung in kostengünstigere Länder das hässliche Gesicht des Kapitalismus.

Einsatz für die Belegschaft: Proteste von Conti-Beschäftigen im Jahr 2009. Quelle: Christian Behrens

Die Conti aber wuchs im Laufe der Jahrzehnte zum Global Player. Ende 2019, ehe die Corona-Krise der Branche schwer zusetzte, hatte das Unternehmen 240.000 Beschäftigte in 59 Ländern. Zugleich steht die Autoindustrie vor gleich zwei elementaren Umbrüchen – dem Wechsel vom Verbrennungsmotor zur E-Mobilität und dem Trend zum Autonomen Fahren.

Das Conti-Werk in Limmer 1959. Quelle: Historisches Museum Hannover / Hauschild-Archiv

In so einer Phase braucht es eine klare Strategie – und perfektes Timing: „Wer zu früh investiert, verbrennt Milliarden. Und wer zu spät kommt, verliert den Markt“, schrieb der damalige Conti-Chef Elmar Degenhart schon 2016 in einem Brief an die Aktionärinnen und Aktionäre. Aber mit Transformationen und Umbrüchen hat Conti ja seit 150 Jahren Erfahrung.

Zeitleiste: 150 Jahre Continental 8. Oktober 1871: die „Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie“ wird in Hannover gegründet, das Stammwerk entsteht an der Vahrenwalder Straße. 1882: Das springende Pferd wird als Warenzeichen eingetragen. 1892: Als erste deutsche Firma fertigt Conti Fahrrad-Luftreifen („Pneumatics“). 1898: Beginn der Produktion von profillosen Auto-Luftreifen in Vahrenwald. 1909: Der Franzose Louis Blériot überquert als erster Mensch den Ärmelkanal mit einem Flugzeug – dieses ist mit Conti-Aeroplanstoff bespannt. 1912: Mit der Conti-Gummisohle leitet die Firma eine Revolution der Schuhfabrikation ein. 1912: Bau des markanten Verwaltungsgebäudes an der Vahrenwalder Straße. 1927: Clärenore Stinnes fährt als erste Frau mit einem Adler-Wagen auf Continental-Reifen 1927 um die Welt. 1928: Übernahme der Gummiwerke Excelsior in Limmer. Die Produktion wird dort bis 1999 fortgeführt, heute entsteht dort die „Wasserstadt“. 1938: Conti profitiert von der NS-Zeit; der Umsatz wächst von 76 Millionen Reichsmark (1933) auf 262 Millionen. 1938-43: Bau des neuen Reifenwerks am Nordhafen in Stöcken 1953: Bau des Conti-Hochhauses am Königsworther Platz – dieses gilt zeitweise als höchstes Hochhaus der Bundesrepublik. 1966: Conti beschäftigt rund 26 800 Mitarbeiter, der Umsatz liegt umgerechnet bei 562 Millionen Euro. 1979: Conti erwirbt die amerikanischen Uniroyal-Reifenaktivitäten und baut seine Stellung aus. 1985: Die Firma übernimmt die Reifenaktivitäten der österreichischen Semperit. 1987: Kauf des amerikanischen Reifenherstellers General Tire. 1996: Die Conti-Wärmflasche, seit den 1890ern ein Klassiker in deutschen Haushalten, wird aus dem Fertigungssortiment genommen. 1998: Ein Übernahmecoup: Der Erwerb der ITT Automotive Brake & Chassis, (früher Teves), stellt mit 3,47 Milliarden D-Mark alle bisherigen Aquisitionen in den Schatten. 2008: Ein weiterer Übernahmeversuch: Conti kann zwar gerade noch seine Unabhängigkeit retten, aber Familie Schaeffler wird bestimmender Anteilseigner. Anfang der Neunziger Jahre hatte Pirelli Conti kaufen wollen – die Italiener mussten am Ende jedoch klein beigeben. Mai 2010: Das Aus für die Reifenproduktion nach Jahrzehnten in Hannover 2013: Conti verbucht den bis dahin größten Gewinn in der Unternehmensgeschichte – fast 2 Milliarden Euro. 2019: Richtfest für die neue Unternehmenszentrale in Hannover an der Hans-Böckler-Allee.

Von Simon Benne