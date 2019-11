Hannover

Conti-Konzernchef Elmar Degenhart ist ein Mann der deutlichen Worte. Als er mit 300 Gästen am Pferdeturm das Richtfest der neuen Campus-Zentrale feiert, spricht er direkt an, worüber sowieso jeder tuschelt. „Man redet gerne über die fehlende Brücke“, sagt er. Das sei wie mit dem Wetter: Es gebe Vorhersagen, aber dann komme es anders. Bei der Brücke sei er „zuversichtlich, dass sie nach dem Ende des kommenden Winters“ den Brückenschlag zwischen den Conti-Campus-Grundstücken beiderseits der Hans-Böckler-Allee herstellen werde.

Die Conti und ihr Brücken-Geheimnis

„Man redet gerne über die fehlende Brücke“: Konzernchef Elmar Degenhart beim Richtfest. Quelle: Tim Schaarschmidt

Es gehört zu den Geheimnissen der Baustelle, warum sie fehlt. Angeblich ist sie nicht rechtzeitig fertig geworden, was wenige Stunden vor einem aufwendigen Transport mit nächtlichen Straßensperren aufgefallen sein soll – nun ja. Alle, die man fragt, ducken sich weg, keiner sagt wirklich etwas. Aber die Offiziellen sind sich einig: Auf den Baufortschritt habe das Fehlen der 71 Meter langen Glasbrücke keinen Einfluss. Es gehe auch so alles plangemäß voran. 2021 will Conti eingezogen sein, dann feiert das Unternehmen seinen 150. Geburtstag.

Conti-Zentrale mit Kita und Fitnessstudio

So soll der der Neubau der Continental AG am Pferdeturm in Hannover in einer Computersimulation nach Entwürfen des Architekturbüros Henn. Quelle: Continental/Henn (Simulation)

Zum Richtfest traf sich die Gesellschaft in der künftigen Cafeteria. Der Kranz wurde im Foyer hochgezogen, das sich bald vollverglast durch alle vier Geschosse des Neubaus nördlich der Hans-Böckler-Allee erstrecken wird. Die Conti will neue Arbeitswelten inszenieren in dem Bauwerk. Alles soll licht sein, modern und innovativ, Kindergarten für den Conti-Nachwuchs und ein Fitnessstudio für die 1600 erwachsenen Contianer eingeschlossen. „Wir träumen von diesen Räumen schon nachts“, sagt Degenhart.

Stephan Weil : Anspruchsvolle Zukunft

Hoch mit dem Richtkranz (v.li.): Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette, Ministerpräsident Stephan Weil, Konzernchef Elmar Degenhart und Oberpolier Peter Parhammer im künftigen Conti-Foyer. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ministerpräsident Stephan Weil unterstrich, dass die Conti schwere Zeiten hinter sich und eine „anspruchsvolle Zukunft“ vor sich habe. Er sprach nur von einem Transformationsprozess – mehrere Werke will der Konzern schließen und sich von einigen Tausend Mitarbeitern trennen. Das aber sprach bei Richtfest niemand an. Weil und Hannovers Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette lobten stattdessen, dass die Conti Gesicht zeigt in Hannover und als Dax-Konzern der Stolz der Stadt sei. Und daran zweifelte an diesem Tag niemand.

Von Conrad von Meding