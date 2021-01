Hannover

Sie stehen kurz vor dem Abitur, beginnen ein neues Leben in einer fremden Stadt oder studieren – und das alles mitten in der Pandemie: Viel ist in der Corona-Krise von den Alten, den besonders Gefährdeten, die Rede. Allerdings leiden auch junge Menschen unter den Einschränkungen. Und sie lernen daraus für ihre Zukunft. Wie Sie ihren Alltag meistern, was sie bewegt und was die Corona-Krise für ihre Zukunft bedeutet, erzählen sie hier.

Nele: „Für mich bedeutet der Lockdown auch Entspannung“

Nele Cumart ist 19 Jahre alt und bereitet sich auf das Abitur vor. Den Lockdown sieht sich auch als Chance. Quelle: Katrin Kutter

Anzeige

Eigentlich wollte ich nach meinem Abi im Sommer in die Türkei reisen, dort tanzen, die Sprache lernen und meine türkischen Wurzeln neu entdecken. Doch wegen Corona habe ich die Reise erst mal verschoben. Dafür habe ich jetzt genug Zeit, Türkisch zu Hause zu lernen. Das habe ich vorher immer gewollt, aber nie gemacht. Zeit zum Malen finde ich jetzt auch, und ich habe sogar zum ersten Mal eine Serie durchgesuchtet (Neudeutsch für: suchtartig alle Folgen geschaut; d. Red.).

Ich fühle mich immer schlecht, das zu sagen, weil ich weiß, dass viele Menschen sehr unter Corona leiden. Doch für mich bedeutet der Lockdown auch Entspannung. Ich war eigentlich immer unter Leuten und musste erst lernen, allein zu sein. Auch mit dem Onlineunterricht hatte ich wenig Probleme. Gruppenarbeiten wurden zwar komplizierter, mir persönlich hat es aber gut gefallen, meinen Tag selbst zu organisieren.

Trotzdem. Alles, was ich getan habe als Mensch, ist weg. Meine Freundinnen und Freunde kann ich nicht mehr treffen, keine Musik mehr machen, und das Tanzen fehlt mir. Dort sind wir eine Gemeinschaft, die anderen Tänzer und Tänzerinnen sind für mich eine zweite Familie.

In meinem Umfeld halten sich alle an die Kontaktbeschränkungen. Ich habe aber auch von Jugendlichen gehört, die sich nicht an die Regeln halten. Ich denke, die Einschränkungen sind auch für junge Menschen verkraftbar. Mehr Sorgen mache ich mir um die Kultur. Ich habe den Eindruck, dass etwa eine Berufsmusikerin immer noch so behandelt wird, als würde sie einem Hobby nachgehen. Menschen aus der Kulturszene werden nicht genug gehört, und vielleicht schreckt das junge Menschen auch ab, einen künstlerischen Beruf zu ergreifen.

Marcel: „Durch die Corona-Krise fehlen die Eindrücke und die Inspiration für Kreativität“

Marcel Metscher ist 26 Jahre alt und macht sich sorgen um die Kunstszene, doch sein neuer Job gibt ihm auch Lichtblicke. Quelle: Katrin Kutter

Der erste Lockdown war für mich deutlich härter. Mein Mitbewohner ging nach Kopenhagen, und mit dem Zwischenmieter verstand ich mich nicht gut. Dazu brach mein Nebenjob weg, das Geld wurde knapp. Es gab auch keine Ausstellungen und Konzerte mehr. Ich habe gemerkt, wie es ist, wirklich mal allein zu sein.

Doch nun habe ich einen neuen Nebenjob bei Kawa and the Hut in der Stärkestraße. Dort bin ich halb Barista, halb Therapeut. Das Café ist im zweiten Lockdown schnell für viele Gäste zu einem sozialen Dreh- und Angelpunkt geworden.

Mit dem neuen Job verdiene ich nicht nur Geld, ich habe auch spannende neue Menschen kennenlernen können. Mein Chef etwa ist Künstler, so wie ich. Ich male, mache Musik und studiere visuelle Kommunikation. Seit Kurzem teile ich mir mit meinem Chef ein Atelier. Das hat mir einen neuen Austausch ermöglicht, denn Kunst lebt auch von der Kommunikation.

Durch die Corona-Krise fehlen die Eindrücke und die Inspiration für Kreativität. Ich hatte häufiger das Gefühl, mich im Kreis zu drehen, und der Austausch über ein Videomeeting mit den Professoren reicht meist nicht aus.

Ich versuche, am Morgen jetzt alles ganz langsam zu machen und mir mehr Zeit zu nehmen. Das habe ich zwar vor der Pandemie schon gemacht, es aber jetzt für mich wiederentdeckt. Anstatt den Kaffee unter der Dusche zu trinken, trinke ich jetzt einfach nur Kaffee.

Etwas, auf das ich nach Corona richtig Lust habe? Einfach mal in eine ranzige Bar gehen, vielleicht ein paar Bier zu viel trinken und nachts einen Döner essen, der wie das beste Gourmetgericht schmeckt, und das am nächsten Morgen bereuen – zumindest den Döner.

Ella: „Ich höre immer wieder, dass viele junge Menschen von der Situation überfordert sind“

Ella Rinke (19) ist gerade erst nach Hamburg gezogen. Doch den Start in einer neuen Stadt macht die Pandemie schwer. Quelle: Privat

Alle sagen einem immer: „Das ist die beste Zeit deines Lebens.“ Das trifft auf den Beginn meines Studiums definitiv nicht zu. Im Oktober bin ich für mein Studium der deutschen Sprache und Literatur nach Hamburg gezogen – glücklicherweise mit vier Freundinnen aus Hannover zusammen in eine WG und wir sind froh, dass wir uns haben.

Doch die Stadt selbst ist mir wegen des Lockdowns immer noch fremd. Auch die Uni haben wir online gestartet. Die Orientierungswoche, in der man sich eigentlich kennenlernt und Freundschaften schließt, fand über Zoom statt.

Mit einer Mitstudentin schreibe ich regelmäßig, aber es ist nicht das Gleiche wie ein kurzes Gespräch zwischen den Vorlesungen. Natürlich vermisse ich auch das Partymachen. Ich bin mir bewusst, dass das nicht das größte Problem in dieser Krise ist. Doch ich verstehe auch nicht den Vorwurf, der jungen Menschen gemacht wird, wenn sie diesen Wunsch äußern. Es ist eine Sache zu sagen, ich möchte Feiern gehen, und es ist eine andere Sache, das zu tun.

Ich bin in einer neuen Stadt, und ich mache etwas komplett Neues. Ohne Partys und ohne Treffen finde ich keine neuen sozialen Kontakte. Das ist aber wichtig, um anzukommen. Wir können froh sein, dass wir nicht im Jahr 2003 leben und wir uns Online treffen können. So kann ich immerhin meine bestehenden Freundschaften pflegen.

Ich höre immer wieder, dass viele junge Menschen von der Situation überfordert sind. Sie macht ihnen Angst. Einige leiden unter depressiven Stimmungen. Manchmal fällt es auch mir schwer, mich aufzuraffen, wenn jeder Tag wie der gestern ist. Ich würde mir daher wünschen, dass es ein Angebot gibt, bei dem auch junge Menschen einfach mal über ihre Probleme reden können.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grace: „Wenn man lange zu Hause bleiben muss, dann will man irgendwann einfach raus“

Grace Atakora (19) hat in der Abi-Vorbereitung gelernt, besser zu planen und mit sich selbst auszukommen. Trotzdem fällt es ihr schwer, ständig zu Hause zu bleiben. Quelle: Privat

Ob der Abi-Ball stattfindet? Das weiß ich noch nicht. Momentan versuche ich erst mal, mich so gut wie möglich auf das Abi vorzubereiten. Dabei kommen die Lehrer und Lehrerinnen einem auch entgegen. Aber es fiel mir schwer, mich im Onlineunterricht zu Hause zu motivieren.

Daraus habe ich gelernt, besser zu planen und auch mit mir selbst auszukommen. Trotzdem war es schön, im Sommer endlich meine Freunde wiedersehen zu können. Geschmerzt hat aber, dass ich sie nicht umarmen konnte. Bei uns im Jahrgang gab es einige Corona-Fälle, und das hieß für mich, dass ich immer wieder in den Onlineunterricht wechseln musste. Wenn man lange zu Hause bleiben muss, dann will man irgendwann einfach raus.

Auch die Kirche fehlt mir derzeit sehr. Seit ich klein bin, bin ich in der Gemeinde. Normalerweise machen wir jungen Menschen in unserer Jugendkirche viel selbst. Wir singen und halten auch eigene Predigten. Dabei geht es vor allem um Themen, die uns Jugendliche beschäftigen. Jetzt im Lockdown gibt es nur noch den Onlinegottesdienst, der von Älteren gestaltet wird. Das ist nicht das Gleiche.

Eigentlich hatte ich geplant, ein Work and Travel zu machen. Ich wollte nach dem Abi reisen und andere Kulturen kennenlernen. Erst einmal werde ich aber in Hannover bleiben und mir Studiengänge anschauen.

Auf lange Sicht möchte ich gern umziehen, vielleicht nach Nordrhein-Westfalen oder Frankfurt. Wenn die Pandemie vorbei ist, freue ich mich schon darauf, wieder auf einer Party tanzen zu können und endlich die Maske los zu sein. Die muss ich teils acht Stunden tragen: In der Schule und danach auf der Arbeit.

Sophia: „Die Distanz hat sich so in die Köpfe eingebrannt“

Wie die Corona-Krise die Zukunft verändern wird, ist für Sophia Göken (20) schwer zu sagen. Sie mach sich sorgen um die Kulturszene. Quelle: Privat

Wenn man Filme sieht, in denen sich Menschen nahekommen – das wirkt mittlerweile richtig komisch. Die Distanz hat sich so in die Köpfe eingebrannt. Ob wir die nach dem Ende der Pandemie wieder gänzlich überwinden können, etwa aus der gleichen Flasche trinken oder uns spontan umarmen, da bin ich mir unsicher.

Auf Distanz musste ich auch zu meiner Oma gehen. Dafür habe ich ihr zwei Briefe geschrieben und neulich haben wir uns per Videochat gesehen. Sie war ganz begeistert von der neuen Technik.

Momentan fehlt mir vor allem das Spontane – etwa einfach mal zum Kiosk zu gehen und dort Leute zu treffen. Ein Videochat mit Freundinnen und Freunden? Das kann einen schon erfüllen, aber irgendwie ist es auch beklemmend, das Leben nicht frei gestalten zu können.

Ich studiere im Hauptfach Jazz-Gesang. Bereits im zweiten Semester ging es dann für mich im Zuge des ersten Lockdown in den Distanzunterricht. Zwischendurch konnten wir zwar zusammen üben. Jetzt aber findet alles wieder online statt, was bei Musik eine echte Herausforderung ist und nicht wirklich gut funktioniert.

Dazu fehlen Konzerte und Festivals. Mit meiner Band Einvach Follgas kann ich momentan auch nicht proben. Kreativ zu sein in der Krise fällt mir schwer, denn Inspiration bekommt man häufig aus dem persönlichen Gespräch.

Meine große Angst ist, dass wegen der Einschränkungen durch Corona und die mangelnde Aufmerksamkeit die Musik- und Kulturszene im Sommer ganz wegbricht. Trotzdem hoffe ich, dass ich bald wieder auf ein Festival gehen kann. Sogar das ewige Schlangestehen vermisse ich. Ein Festival im Sommer, das war immer mein Urlaub.

Louisa: „Ich hoffe, dass viele Menschen durch die Corona-Pandemie umweltbewusster werden“

Louisa Vietmeyer (20) hat in der Pandemie das vegan Kochen für sich entdeckt und hofft, dass in Zukunft mehr Rücksicht genommen wird. Quelle: Privat

Auf dem Keyboard spielen – damit habe ich im Lockdown wieder angefangen. Gemeinsam mit meiner Oma hatte ich vor zwei Jahren damit begonnen. Dann kamen das Abi und die Ausbildung zur Industriekauffrau. Ich hatte einfach viel zu tun.

Seit fünf Jahren schon esse ich kein Fleisch und Fisch und seit dem ersten Lockdown koche ich zu Hause nur noch vegan. Unabhängig von der Ernährungsweise hoffe ich, dass viele Menschen durch die Corona-Pandemie umweltbewusster werden und sich beispielsweise fragen, ob sie wirklich mit dem Flieger innerhalb Deutschlands reisen müssen, und stattdessen lieber mit der Bahn fahren.

Im Gegensatz zu meinen Freundinnen und Freunden, die nach einem Gap Year im Herbst ihr Studium begonnen haben und in eine neue Stadt gezogen sind, bin ich nicht darauf angewiesen, online neue Leute kennenzulernen. Dafür konnte ich sogar einige Freundschaften über Videochats intensiver pflegen. Ich habe jetzt viel mehr Kontakt mit den Personen, die nicht in meiner Nähe wohnen.

Die Krise hat mich auch gelehrt, das früher Selbstverständliche mehr zu schätzen. Mir fehlt der gemeinsame Restaurantbesuch mit Freunden und Freundinnen. Als die Gastronomen ihre Läden schließen mussten, die großen Kleidungsketten aber weiter geöffnet haben durften, fand ich das schon ungerecht.

Ich hoffe, dass wir nach der Krise diese Wertschätzung nicht einfach vergessen und in alte Muster verfallen. Ich habe viel Rücksicht wahrgenommen. Bei uns im Haus helfen sich die Nachbarinnen und Nachbarn. Es wäre schön, wenn wir auch nach Corona mehr Geduld miteinander haben und aufeinander Acht geben.

Samuel: „Ich jedenfalls möchte das Beste aus dieser Zeit nutzen“

Samuel Lahai (19) will während des Lockdowns viel lernen und sich weiterbilden. Ein Partytyp ist er ohnehin nicht. Quelle: Privat

Nach dem Abitur hatte ich die Wahl: Das angesparte Geld für mein Studium und den Umzug in eine neue Stadt ausgeben oder meinen Führerschein machen.

Wegen Corona bin ich erst einmal zu Hause wohnen geblieben. Ich studiere nun online Immobilienwirtschaft und -management in Holzminden. Das Lernen zu Hause fällt mir manchmal schwer, es gibt einfach zu viel Ablenkung, wie Netflix. Ob es im zweiten Semester dann Präsenzunterricht geben wird, weiß ich noch nicht. Falls ich vor Ort sein muss, werde ich dann auch ausziehen.

Die Corona-Krise hat mir am Ende die Entscheidung abgenommen. Von dem gesparten Geld konnte ich aber schon mal Fahrstunden nehmen. Bald schon mache ich meine Führerscheinprüfung.

Dass sich alle der eigenen Verantwortung in der Krise bewusst waren? Das glaube ich nicht. In den sozialen Medien habe ich schon mitbekommen, dass manche illegale Partys veranstaltet haben, die wurden dann auch meistens von der Polizei gestürmt. Ich selbst bin nicht so der Partytyp und entspanne lieber mit Freunden und Freundinnen bei einem Film- oder Spieleabend.

Ich glaube, dass Corona vieles ändern wird und vieles auch zum Guten: Unternehmen müssen jetzt digital werden, Probleme bei der Kinderbetreuung werden angegangen, Umweltschutz findet mehr Zuspruch und die Wertschätzung für viele Berufe, wie etwa von Krankenpflegerinnen und -pflegern steigt.

Ich jedenfalls möchte das Beste aus dieser Zeit nutzen, viel lernen und mich weiterbilden. Die Zukunft wird jetzt eben anders als man gedacht hätte und wir jungen Menschen können sie mitgestalten.

Von Protokoll: Alina Stillahn