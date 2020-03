Hannover

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat jetzt auch der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Hannover zahlreiche Maßnahmen für den laufenden Betrieb seiner Einrichtungen sowie zum Schutz von Mitarbeitern und Patienten beschlossen. Unter anderem wird für ASB-Kräfte eine Krippen- und Schulkinderbetreuung eingerichtet, um ihnen trotz derzeitiger Schließung der Schulen und Kitas das Arbeiten zu ermöglichen. Das hat der ASB-Krisenstab nach einer Sondersitzung in der Verwaltungszentrale an der Petersstraße in Hainholz mitgeteilt.

Jugendarbeit und Erste-Hilfe-Kurse sind vorerst gestrichen

Angebote wie die Jugendarbeit, Erste-Hilfe-Schulungen und Fortbildungen werden beim ASB zum Schutz vor möglichen Ansteckungen vorübergehend gestrichen. Außerdem soll bei Mitarbeitern und Patienten der Hilfsorganisation regelmäßig vor Dienstantritt und Transportfahrten Fieber gemessen werden, um frühzeitig eine Covid-19-Infektion zu erkennen.

„Gerade wir vom ASB stehen in der Verantwortung, bei der Eindämmung der Pandemie zu helfen“, sagte ASB-Geschäftsführer Udo Zachries nach der Sitzung. Eine besonders wichtige Maßnahme, um den Einsatz aller ASB-Kräfte trotz der angeordneten Schließung von Schulen und Kindergärten zu gewährleisten: Der ASB bietet seinen Mitarbeitern an insgesamt drei Standorten eine professionelle Betreuung für Kleinkinder und Schüler an – inklusive Fahrdienst und Hausaufgabenhilfe. Alternativ dürfen Mitarbeiter auch im Home-Office arbeiten.

Zusätzliche Hygienestandards und Schutzvorkehrungen

Insbesondere für Rettungs- und Pflegekräfte gibt es jetzt auch neue Standards und Schutzvorkehrungen: Laut ASB wurde für Rettungsdienst-Mitarbeiter, die an einem Einsatz mit Corona-Verdächtigen beteiligt waren, ein separater Raum eingerichtet, in dem sie nach einem Test bis zu einem Ergebnis und vor einer möglichen Quarantäne oder Fortsetzung ihrer Arbeit isoliert werden. Jedem ASB-Mitarbeiter mit Kontakt zu Corona-Verdachtsfällen stehe außerdem auch eine Schutzausrüstung zur Verfügung, teilte der ASB mit.

Zu den neuen Standards gehört nicht nur das Fiebermessen bei Mitarbeitern. Beim Abholen von Gästen der Tagespflege soll vor dem Fahrtantritt ebenfalls die Temperatur gemessen werden. Bei auffälligen Werten bleibe der Kunde zum Schutz der anderen Gäste und der ASB-Mitarbeiter zu Hause. Außer Personal und Kunden dürfen die Tagespflegeeinrichtung vorerst keine Besucher betreten.

Weitere Maßnahmen des ASB: Rettungsdienst-Auszubildende werden online unterrichtet. Außer den Angeboten der Arbeiter-Samariter-Jugend sind vorerst auch Fahrten mit dem Wünschewagen und Geschäftstermine bis zum 15. April gestrichen. Die Mitgliederversammlung wurde laut ASB ebenfalls abgesagt.

Auch Johanniter streichen Erste-Hilfe-Kurse Auch die Johanniter-Unfall-Hilfe stellt wegen möglicher Ansteckungen mit dem Coronavirus vorübergehend ihre Erste-Hilfe-Ausbildung ein. Das hat jetzt der Johanniter-Regionalverband Niedersachsen-Mitte mitgeteilt. Gestrichen werden die Kursangebote demnach zunächst bis zum 19. April. Diese Maßnahme gilt für die Ortsverbände in der Stadt und in der Region Hannover sowie in den Landkreisen Schaumburg, Nienburg/ Weser und Heidekreis. Betroffen sind außer den klassischen Erste-Hilfe-Kursen auch die Ausbildungen zum Ersthelfer in Betrieben, die Erste Hilfe am Kind sowie für Fahrschüler. Nach Angaben der Johanniter sollen wegen möglicher Ansteckungsgefahren mit dem Coronavirus nicht nur Treffen größerer Gruppen vermieden werden. Die Trainer der Johanniter seien zudem auch gut ausgebildetes Sanitätspersonals, das bei Bedarf auch in der Betreuung und Behandlung von erkrankten Personen eingesetzt werden kann.

Von Ingo Rodriguez