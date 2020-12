Hannover

Eigentlich soll die kostenlose Verteilung vom besonders sicheren FFP2-Masken erst in der kommenden Woche beginnen, aber schon jetzt herrscht in den Apotheken in und und um Hannover ein großer Andrang: „Kunden fragen immer wieder nach den kostenlosen Masken“, berichtet die Inhaberin der Apotheke Zur Kugel, Hildegard Kruse-Behrendt. Am Donnerstagmorgen standen die ersten Interessenten schon vor der Öffnung ihrer Apotheke vor der Tür und fragten nach den Masken. „Die Menschen rennen uns regelrecht die Bude ein“, berichtet sie. Dabei wisse noch gar kein Apotheker, wie die kostenlose Abgabe genau ablaufen soll.

Den ganzen Tag fragen Kunden nach den Masken

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rund 27 Millionen Bundesbürger mit gut schützenden Mund-Nasen-Masken ausstatten. Menschen ab 60 Jahren oder mit Vorerkrankungen sollen ab Mitte Dezember insgesamt 15 FFP2-Masken erhalten. Geplant ist, zunächst an jeden Angehörigen einer Risikogruppe noch vor Weihnachten jeweils drei Masken auszugeben. Das soll helfen, an den Weihnachtfeiertagen das Infektionsrisiko zu verringern. Die weiteren 12 kostenlosen Masken sollen dann im neuen Jahr mit Coupons der Krankenkasse in Apotheken abgeholt werden können.

Anzeige

Auch in Buchholz hätten Kunden am Donnerstag den ganzen Tag nach den kostenlosen Masken gefragt, berichtet Apothekerin Ina Kung von der Buchholzer Apotheke. Das Ganze sei ein bisschen unschön, ließe sich aber nicht ändern, meint eine Mitarbeiterin der Georg Apotheke in der City. Durch die ständigen Nachfragen nach den Masken fehle auf jeden Fall Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern.

„Eine Herkulesaufgabe“

„Ich hätte mir gewünscht, dass die ganze Sache viel früher und besser organisiert worden wäre“, sagt Apothekerin Ina Bartels von der Johannes Apotheke in Hannover-Wettbergen. Es sei noch ganz vieles unklar, meint Bartels, die auch im Vorstand des Apothekerverbands Niedersachsen sitzt. „Das ist eine Herkulesaufgabe, alles muss extrem kurzfristig geregelt werden“, berichtet sie – zum Beispiel wie sich die Betroffenen die drei kostenlosen Masken vor Weihnachten auch tatsächlich nur einmal abholten. Ein andere Apothekerin hat da eine klare Meinung: „Wenn es etwas umsonst gibt, ziehen manche Leute von Apotheke zu Apotheke und holen sich überall Masken“, sagt sie.

Der Landesapothekerverband mahnte am Dienstag die Kunden zur Zurückhaltung: Die kostenlosen Masken werde es voraussichtlich erst ab dem 15. Dezember in den Apotheken geben. Vorher lohne es sich nicht, nachzufragen. Die Masken werden dann an die Risikogruppen bis zum 31. Dezember ausgegeben.

FFP2-Masken bieten keinen hundertprozentigen Schutz

Anspruch auf die kostenlosen FFP-Masken sollen alle Menschen haben, die das 60. Lebensjahr vollendet oder eine der folgenden Erkrankungen oder Risikofaktoren haben: chronische Lungenerkrankung oder Asthma bronchiale, chronische Herz- oder Niereninsuffizienz, Schlaganfall, Diabetes mellitus Typ 2, aktive, fortschreitende oder metastasierte Krebserkrankungen, eine Therapie, die die Immunabwehr beeinträchtigen kann oder eine Organ- oder Stammzellentransplantation oder eine Risikoschwangerschaft.

FFP2-Masken filtern Partikel besonders wirksam aus der ein- oder ausgeatmeten Atemluft. Bei Tests müssen sie mindestens 94 Prozent der Aerosole herausgefiltert haben. Zwar bieten FFP2-Masken keinen hundertprozentigen Schutz vor dem Coronavirus, aber sie senken die Ansteckungsgefahr erheblich.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein