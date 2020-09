Hannover

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Linden müssen zwei Klassen und deren Lehrer vorerst zu Hause bleiben. Insgesamt 38 Personen habe man in die häusliche Isolation geschickt, teilt die Sprecherin des Gesundheitsamts der Region, Sonja Wendt mit. Bei einem Schüler sei bereits klar, dass er sich mit dem Coronavirus angesteckt habe. „Ein zusätzlicher Verdachtsfall ist heute bekannt geworden“, sagt Wendt. Noch sei eine Infektion nicht bestätigt, das Testergebnis werde morgen erwartet.

Vorsorglich wurden aber auch die Mitschüler des mutmaßlich erkrankten Schülers nach Hause geschickt. Nach Informationen der HAZ handelt es sich um Schüler aus dem 9. und 13. Jahrgang der IGS.

Schulstart „eigentlich ganz in Ordnung“

Schulleiter Tobias Langer hofft jetzt, dass die Infektionen keinen schweren Verlauf nehmen und nicht noch mehr Schüler und Lehrer betroffen sind. „Im Grunde haben wir Glück im Unglück gehabt“, meint er. Denn die ersten Tage wurden die Schüler in ihren Stammgruppen, das heißt in ihren Klassen unterrichtet. Dadurch habe man die Kontakte zumindest innerhalb der Schule eingrenzen können. „Eigentlich war der Schulstart bei uns ganz in Ordnung“, resümiert Langer nach den ersten Tagen.

Gesundheitsamt : Isolationszeit einhalten

Die Mitschüler des nachweislich an Covid-19 erkrankten Jugendlichen müssen jetzt 14 Tage in Quarantäne bleiben. Alle Personen, die das Gesundheitsamt in Quarantäne schickt, müssen sich testen lassen. Auch wenn das Ergebnis negativ ausfällt, muss die Isolationszeit eingehalten werden.

Sollte sich der Corona-Verdacht bei dem anderen Schüler bestätigen, gilt die Quarantänepflicht auch für dessen Mitschüler. Sollte sich der Verdacht am morgigen Donnerstag nicht bestätigen, muss die Klasse wieder zum Unterricht erscheinen.

Von Andreas Schinkel