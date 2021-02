Corona-Ausbruch an der MHH: Patienten und Personal der Psychiatrie betroffen

Hannover

Bislang versorgte die Medizinischen Hochschule Hannover Covid-Patienten auf ihrer Intensivstation. Jetzt hat die MHH selbst mit einem größeren Ausbruch der Krankheit in einer ihrer Kliniken zu kämpfen. Nach HAZ-Informationen sind in der Psychiatrie rund 25 Personen mit dem Virus infiziert. Es soll sich um 13 Patienten und elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handeln. Die Infizierungen waren bereits am Freitag aufgefallen. Der Ursprung des Ausbruchs ist bislang unklar. Es ist der erste große Corona-Ausbruch an der MHH seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr.

Nach derzeitigem Stand zeigt keiner der Betroffenen Symptome der Erkrankung. Es ist aber damit zu rechnen, dass noch weitere Infizierte entdeckt werden. Derzeit laufen umfangreiche Tests in der Psychiatrie, die noch nicht abgeschlossen sind. Nach HAZ-Informationen sollen die Betroffenen isoliert werden. Die übrigen Patienten, die sich nicht angesteckt haben, sollen auf andere Kliniken verteilt werden.

Frank Lammert, der neue Vizepräsident der MHH, soll sich vor Ort bereits ein Bild der Lage gemacht haben. Die MHH war bislang für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

