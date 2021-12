Hannover

Bei Proben an der Staatsoper Hannover ist es zu zahlreichen Infektionen mit dem Coronavirus gekommen. Deshalb bleibt das Haus ab sofort bis einschließlich Sonntag, 12. Dezember, geschlossen, wie die Staatsoper am Montag mitteilte. Bislang betroffen sind 14 Mitarbeitende aus dem künstlerischen Bereich, die vollständig geimpft waren und sich an die Hygiene- und Abstandsmaßnahmen gehalten haben. Eine Ansteckungsgefahr für das Publikum hat offenbar nicht bestanden.

Die Fälle waren im Rahmen routinemäßiger Testungen aufgefallen und am Wochenende durch PCR-Tests bestätigt worden. Sie sind nicht auf eine einzige Produktion beschränkt, sondern in verschiedenen künstlerischen Bereichen aufgetreten.

Schutz durch Frischluft

Für Besucher, die in den vergangenen Tagen in der Oper waren, gibt es Entwarnung: Die verantwortliche Mitarbeiterin des Gesundheitsamts habe bestätigt, dass durch das 2G-plus-Hygienekonzept der Staatsoper und der zusätzlichen Verpflichtung, dort während des gesamten Aufenthalts eine FFP2-Maske zu tragen, „praktisch 100-prozentiger Schutz garantiert sei, sagte Pressesprecherin Christiane Hein. „Verstärkt wird dies noch durch die Klimaanlage, die mit reiner Frischluft betrieben wird und die ionisierte Luft in den Zuschauerraum entlässt“, so Hein.

Vom Ausfall betroffen sind unter anderem mehrere Aufführungen von „Hänsel und Gretel“. Der Eintrittspreis der Tickets wird zurückerstattet.

Von Stefan Arndt