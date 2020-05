Langenhagen/Hannover

Auf dem UPS-Gelände in Langenhagen ist von dem schweren Corona-Ausbruch auf den ersten Blick nichts zu bemerken. 72 Mitarbeiter haben sich mit Covid-19 infiziert, wie am Donnerstag bekannt wurde, doch alles scheint so zu laufen wie immer. Schwere Lastwagen rollen mit Paketsendungen zum Firmengelände an den Rehkamp. Mitarbeiter entladen die 40-Tonner umgehend und sortieren die Ware. Parallel dazu starten die braunen Transporter zu ihren Auslieferungstouren nach Hannover und Umgebung. Die Mitarbeiter auf dem Firmengelände tragen Masken, und das ist auch der einzige zunächst sichtbare Unterschied zum sonstigen Alltag bei UPS in Langenhagen: Seit Auftreten der Corona-Infektionen Mitte Mai ist Mund-und-Nasenschutz für die Mitarbeiter vorgeschrieben.

Doch wie sehr der Corona-Ausbruch das Unternehmen wirklich trifft, lässt sich erst bei einem Blick hinter die Kulissen erahnen. Christoph Feldmann, Gewerkschaftssekretär bei Verdi, berichtet davon, dass die Zusteller für die erkrankten Kollegen einspringen müssten, die Lastwagen teilweise selbst entladen und ihre Transporter mit der Ware für die nächste Tour bestücken müssten.

Mitarbeiter stehen unter zusätzlicher Belastung

Aus dem Betrieb am Rehkamp weiß der Verdi-Sekretär auch, dass die Geschäftsführung das Problem in Langenhagen „kleinhalten will“, wie er es formuliert. Gleichwohl: Das Unternehmen sorge für Desinfektionsmittel und Maskenschutz für die Mitarbeiter. Und UPS dankt es seinen Angaben zufolge auch der Belegschaft: etwa mit sogenannten Koch-Boxen, berichtet Feldmann. Diese stammten von einem Caterer aus Berlin, der selbst Kunde des Paketzustellers sein soll. „Doch die Kollegen wollen mehr als warme Worte“, sagt der Gewerkschaftler.

UPS hält sich auf Fragen zu dem Corona-Ausbruch in der Niederlassung in Langenhagen weitgehend bedeckt, gibt sich schmallippig. Auf Anfrage heißt es lediglich, dass zum derzeitigen Stand der Betrieb in der Dependance weiter aufrecht erhalten werden könne. Für die verbliebenen Mitarbeiter werde ausreichend Material wie Handschuhe und Masken sowie Hand- und Flächendesinfektionsmittel bereit gehalten. Sie seien verpflichtet, diese auch zu benutzen.

„Wo dies in Verbindung mit sozialer Distanz erforderlich ist, verlangen wir, dass unsere Mitarbeiter Masken oder Gesichtsschutz tragen, und wir haben unseren Mitarbeitern die Richtlinien für deren ordnungsgemäße Verwendung zur Verfügung gestellt“, teilt das Unternehmen weiter mit. „Wir befolgen alle Anweisungen von Regierungsbehörden, die das Tragen von Masken oder Gesichtsbedeckungen vorschreiben.“

Verdi : Stimmung in der Belegschaft gedrückt

Gleichwohl sei die Stimmung in der Belegschaft gedrückt, berichtet Verdi-Sekretär Feldmann. Immerhin ist fast jeder zehnte Kollege erkrankt, befindet sich gemeinsam mit der jeweiligen Familien in Quarantäne. Mehr noch: Auch die Freunde und Verwandten, die die betroffenen UPS-Kollegen auch unter Wahrung der derzeit geltenden Corona-Beschränkungen getroffen hatten, haben nun ein mulmiges Gefühl. Insgesamt befinden sich wegen des Corona-Ausbruchs bei UPS derzeit 200 Personen in Quarantäne.

Ein Leser, der genau zu dieser Gruppe von Bekannten zählt, namentlich aber nicht erwähnt werden möchte, spricht davon, dass das Covid-19-Virus bei dem Paketzusteller „richtig die Runde gemacht“ habe. Und dennoch laufe „der Betrieb normal weiter, als sei nichts passiert“, sagt er dieser Zeitung. Und wer weiß, wie viele Infektionen es in dem Betrieb nach dem Corona-Ausbruch noch geben werde, meint der Mann. Nicht nur dort, sondern etwa auch in weiteren Kitas oder Schulen. Tatsächlich musste die Region nun einräumen, dass die jüngsten Corona-Infektionen in der Ricarda-Huch-Schule in der List und in einer städtischen Kita auf den Ausbruch bei UPS zurückzuführen sind.

UPS beruhigt die Kunden

Während also immer weniger Personal zur Verfügung steht, die Menge an Paketen aber nicht abnehmen will, dringt Verdi auf mehr Geld. Die Mehrbelastung sei ein guter Grund, dass die Mitarbeiter in Langenhagen wie in anderen Branchen auch eine Corona-Prämie erhielten, sagt Feldmann. Denn neben den Gefahren, die die Zusteller derzeit beim Kundenkontakt ausgesetzt seien, komme erschwerend hinzu, dass nun wirklich alle Beschäftigten im Betrieb mit dem Mund-Nasen-Schutz herumlaufen müssten. Feldmann spricht von einer schweißtreibenden Arbeit angesichts der stetig steigenden Temperaturen.

Derweil beruhigt UPS die Kunden: Sie müssten die Auslieferungsfahrer des Unternehmens nicht fürchten, heißt es aus der Pressestelle. „Wenn ein Mitarbeiter Symptome wie Fieber oder eine Atemwegsinfektion aufweist, wird er aufgefordert, sich gemäß den Empfehlungen der Behörden in ärztliche Behandlung zu begeben. Wir wollen nicht, dass Mitarbeiter zur Arbeit kommen, wenn sie krank sind.“

Pakete bergen nur ein geringes Infektionsrisiko Zwar sind sich die Experten noch nicht ganz sicher: Aber die Virologen halten es für extrem unwahrscheinlich, dass das Coronavirus oder auch ein anderes Virus über einen Brief oder ein Paket übertragen wird. Die Oberfläche eines Pakets oder eines Briefes und der Transport an der Luft würden das Virus wahrscheinlich austrocknen und damit seine Hülle zerstören. Zudem könne das Virusgenom nicht überleben, wenn man es der Sonne oder UV-Licht aussetze. Auf anderen Oberflächen, wie zum Beispiel einer Plastikverpackung, wie sie von manchen Versandhändlern benutzt wird, könnte es allerdings sein, dass das Virus länger überlebt als auf Pappe oder Papier. Die Experten schätzen das Risiko einer Infektion durch einen engen Kontakt mit dem Paketzusteller höher ein als durch das Paket selbst, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Der Chef des Gesundheitsamts der Region Hannover, Mustafa Yilmaz, rät dazu, den Zwei-Meter-Abstand einzuhalten und zusätzlich eine Mund-Nasen-Maske zu tragen, auch wenn UPS-Zusteller nach den bisherigen Erkenntnissen nicht von der Infektion betroffen sind. Die Zustelldienste haben in der Corona-Krise eigene Methoden entwickelt, sich bei den Kunden den Empfang eines Pakets quittieren zu lassen. Beispielsweise legen Boten von Hermes die Lieferung vor die Tür und klingeln. Der Empfänger muss dann auf dem Adressaufkleber unterschreiben, der Bote fotografiert die Unterschrift auf dem Paket. Viele Postboten packen die Pakete gleich an die vereinbarten Ablageorte ohne zu klingeln und quittieren die Auslieferung. So wird der direkte Kontakt vermieden. Auch Fahrer anderer Lieferdienste lassen sich oft gar keine Unterschrift geben.

Von Sven Warnecke