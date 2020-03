Corona-Boom bei Lieferdiensten: „Wir suchen kurzfristig Personal“

Hannover

„Oh jaaaa“, sagt der Rewe-Mitarbeiter am Telefon und lacht. Die Nachfrage nach dem Rewe-Lieferdienst in Hannover sei gestiegen. Mehr will der Mitarbeiter aus der Nordstadt allerdings nicht verraten. Die Pressestelle des Unternehmens bestätigt etwas später: Der Ansturm auf den Lieferdienst sei – wie auch die Nachfrage im Supermarkt vor Ort – deutlich höher, daher komme es teils zu „außergewöhnlichen“ Wartezeiten.

Immer mehr Hannoveraner und Hannoveranerinnen nehmen in Zeiten des Coronavirus Lieferdienste für Getränke und Lebensmittel in Anspruch. Der Brindservice Flaschenpost hat deswegen sein Sortiment erweitert – und liefert jetzt nicht mehr allein Getränke an seine Kunden und Kundinnen in Hannover aus, sondern auch einige Lebensmittel sowie Artikel aus dem Haushalts- und Drogeriebedarf. „Insbesondere für ältere Menschen, für gesundheitliche Risikogruppen und für Menschen, die sich bereits in Quarantäne befinden, möchten wir die Versorgung sicherstellen“, begründete Unternehmenssprecherin Sabine Angelkorte den Schritt.

Nudeln im Sortiment

Die Produkte sind mitunter etwas teuer als beim Rewe-Lieferdienst. So gibt es auch unter www.flaschenpost.de Barilla Spaghetti No. 5 zu kaufen – allerdings nur im Doppelpack für insgesamt 3,98 Euro. Bei Rewe kostet das Kilo Barilla Spaghetti No. 5 2,19 Euro. Dafür liegt der Mindestbestellwert bei Flaschenpost bei 20 Euro – beim Rewe-Lieferdienst liegt er bei 50 Euro.

Die Nachfrage nach dem Flaschenpost-Lieferdienst ist trotz der teils höheren Preise hoch. „Sie ist stark gestiegen“, erklärte Angelkorte und bat um Verständnis dafür, dass die in der Flaschenpost-Werbung versprochenen 120 Minuten von der Bestellung bis zur Lieferung an die Haustür momentan nicht immer eingehalten werden können.

Längere Lieferzeiten bei Durstexpress

Auch bei Flaschenposts direktem Konkurrenten, dem Lieferdienst Durstexpress, kann man die einst beworbene Lieferzeit von 120 Minuten offenbar aufgrund der hohen Nachfrage nicht mehr einhalten. „Die Bestellungen von Stamm- und Neukunden erreichen gerade regelmäßig neue Höhepunkte und Spitzen“, teilte Unternehmssprecher Maximilian Illers am Donnerstag mit.

Die Kundschaft könne auch auf www.durstexpress.de mittlerweile über Getränke hinaus ausgewählte Lebensmittel bestellen. Unter dem Menüpunkt „Mahlzeit“ finden sich in etwa Bio-Chili-Con-Carne im Einmachglas und unter dem Punkt „ Drogerie“ Babywindeln.

Verstärkung gesucht

Beide Unternehmen, sowohl Flaschenpost als auch Durstexpress, bereiten sich auf die nächsten Wochen vor. „Wir bieten ab sofort eine kontaktfreie Lieferung an“, erklärte Sprecherin Angelkorte. Man habe das Lieferkonzept so angepasst, dass alle direkten Kontaktpunkte zwischen Lieferanten und Kunden vermieden werden und der empfohlene Mindestabstand eingehalten wird. Gleiches gilt auch beim Konkurrenten: Man verzichte mittlerweile auf eine Unterschrift bei der Lieferung, erklärte Illers.

Außerdem wollen beide Unternehmen angesichts steigender Lieferungen personell aufrüsten: „Zur weiteren Unterstützung suchen wir aktuell kurzfristig Personal“, teilte Angelkorte mit. Illers ging noch einen Schritt weiter: „Die Einkaufsgewohnheiten in Deutschland werden sich durch diese Krisensituation nachhaltig ändern, das ist meine Überzeugung“, erklärte der Durstexpress-Sprecher. Wer jetzt zum ersten Mal beim Durstexpress bestelle und die Dienstleistung schätzen lerne, würde dies in der Regel weiterhin tun. „Auch deshalb stellen wir beim Durstexpress aktiv Personal ein, Bewerbungen sind herzlich willkommen“, teilte Illers mit.

