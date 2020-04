Hannover

Die Absage von Großveranstaltungen bis Ende August wegen der Corona-Pandemie bedeutet auch das Aus für das diesjährige Maschseefest. „Das müssen wir jetzt so hinnehmen“, sagt der Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH, Hans Christian Nolte. Bei bis zu 300.000 Besuchern an einem Tag sei das Fest in Zeiten der Corona-Pandemie einfach nicht darstellbar, betonte er. Selbst wenn es nur 150.000 Besucher pro Tag seien, wie an schwächeren Tagen, sei das einfach zu viel, meint Nolte. Die Absage sei bedauerlich, aber unvermeidlich.

Wichtiger Imagefaktor für die Stadt fällt weg

Das Maschseefest war in diesem Jahr vom 29. Juli bis zum 16. August geplant. Für Hannover sei die Veranstaltung mit jährlich insgesamt 1,7 bis 2,5 Millionen Besuchern ein wichtiger Imagefaktor, der falle in diesem Jahr nun leider weg. Der Hannover Veranstaltungs GmbH entstehe durch die Absage ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich, berichtet Nolte.

Besonders dramatisch sei die Absage für die Wirte, die Brauereien, die Lieferanten der Restaurants sowie die Zeltbauer, sagte Nolte. Zudem seien rund 1600 Menschen betroffen, die in den zweieinhalb Wochen an den Ständen arbeiteten, zumeist Studenten. „Denen fehlt jetzt ein wichtiger Teil ihres Einkommens, um ihre Wohnung zu finanzieren“, sagt der Cheforganisator des Maschseefests. Für die Studenten sei die Veranstaltung immer eine gute Gelegenheit gewesen, in den Semesterferien in kurzer Zeit ihre Einnahmen aufzubessern.

Unklarheit über den Feuerwerkswettbewerb

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwochnachmittag darauf verständigt, bis Ende August Großveranstaltungen generell nicht zuzulassen. Unklar ist, ob dieses Verbot anschließend noch verlängert wird.

Unklar ist nach Angaben von Nolte auch, wie es mit dem Feuerwerkswettbewerb in diesem Jahr weitergeht. Es komme jetzt darauf an, wie der Begriff „Großveranstaltung“ genau ausgelegt werde, meinte er. Vorsichtshalber war der Terminplan schon vor einigen Wochen nach hinten verschoben worden, der erste Wettbewerbstag ist erst für den 22. August geplant, am 24. Oktober soll sich der letzte Teilnehmer präsentieren.

Wettbewerb lohnt sich nicht mit nur 5000 Besuchern

Wenn nur 5000 Besucher in die Herrenhäuser Gärten zum Feuerwerkswettbewerb kommen dürften, lohne sich die Veranstaltung nicht, meint Nolte. 7500 Besucher seien nötig, damit die Hannover Veranstaltungs GmbH die Kosten wieder hereinbekomme. Es sei auch schwierig, wenn dann noch die Abstandsregeln von 1,50 Meter zwischen jeder Person beachtet werden müssten. Zwar sei das in den Herrenhäuser Gärten möglich, meint er. „Aber dafür möchte ich nicht die Verantwortung übernehmen.“

„Das kann ein ganz trister Sommer in Hannover werden“, sagt Nolte. Da müssten sich die Menschen einiges einfallen lassen.

Von Mathias Klein