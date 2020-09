Hannover

Vom 1. Oktober an will das Land Niedersachsen mit der sogenannten Herbststrategie seine Corona-Regeln lockern – und zwar im Wesentlichen für Großveranstaltungen, Feiern, Discotheken und Clubs. „Verschärfungen beziehungsweise Rücknahme von Lockerungen sind regional oder flächendeckend je nach Infektionslage jederzeit denkbar“, heißt es im Entwurf.

Was aber bedeutet das konkret? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Was ändert sich bei Veranstaltungen und Feiern?

Das ist abhängig von der Besucherzahl. Außerdem unterscheidet die Herbststrategie zwischen „Sitz“- und „Nicht-Sitz“-Veranstaltungen. Generell gilt weiterhin die Grundbedingung, dass die gültigen Regeln zu Abstand, Hygiene und Mund-Nasen-Schutz einzuhalten sind.

Was ist, wenn Besucher und Gäste sitzen?

Veranstaltungen und Feiern im öffentlichen Raum einschließlich privat angemieteter Räume sollen vom 1. Oktober an ohne Genehmigung möglich sein, wenn die Besucherzahl maximal bei 500 liegt. Das gilt sowohl für Veranstaltungen unter freiem Himmel als auch für solche in geschlossenen Räumen.

Darüber hinaus sind auch Veranstaltungen für mehr als 500 Besucher zulässig, dann aber nur mit Genehmigung. Diese sind dann an Bedingungen geknüpft: Unter anderem dürfen nur maximal 30 Prozent der Plätze belegt sein und die auch nur personalisiert. Außerdem enthält eine Genehmigung immer einen Widerrufsvorbehalt, was für Veranstalter ein Risiko birgt.

... und wenn sie stehen?

Bei bis zu 50 Teilnehmern im Saalbetrieb und bis zu 100 unter freiem Himmel braucht der Veranstalter keine Genehmigung. Werden diese Zahlen überschritten, muss eine solche eingeholt werden. Das Land will, dass Genehmigungen in diesem Fall „restriktiv zu erteilen sind“. Es gelten dann ähnliche Einschränkungen wie bei den Sitzveranstaltungen.

Ist eine Veranstaltung genehmigungspflichtig, darf ab 18 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden Quelle: Pixabay

Wie ist das mit dem Alkohol?

Bei Veranstaltungen, die unter die Genehmigungspflicht fallen, gibt es ein „Alkoholverbot mindestens von 18 Uhr an“.

Hilft das der Gastronomie ?

Kirsten Jordan, Geschäftsführerin vom Hotel- und Gaststättenverband in Dehoga in Hannover, spricht von einem positiven Signal. „Wir hätten uns aber höhere Gästezahlen für genehmigungsfreie Veranstaltungen gewünscht“, sagt sie. Immerhin: Dem Geschäft mit Weihnachtsfeiern könnten die neuen Regeln einen Schub verleihen.

Was sagen die Diskotheken- und Clubbetreiber?

Clubs und Discotheken dürfen bald unter Auflagen wieder öffnen. Sie dürfen pro zehn Quadratmeter Fläche nur einen Gast zulassen und von 18 Uhr an keinen Alkohol ausschenken. Auf der Tanzfläche gilt Maskenpflicht. Nach Einschätzungen der Clubbetreiber in Hannover werde ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich sein. „Die hätten sich das Ganze sparen können“, sagt Martin Polomka, Betreiber der Osho-Disco und des Palo Palo am Raschplatz. „Der Getränkeverkauf macht bei uns mehr als die Hälfte der Einnahmen aus“, sagt Polomka. „Auf unseren 230 Quadratmetern hätten nach der Auflage gerade einmal 23 Gäste Platz“, sagt Jürgen Grambeck vom Chéz Heinz in Limmer.

Die Reaktionen auf die Lockerungen fallen bei Club- und Diskobetreibern unterschiedlich aus. Quelle: Uwe Dillenberg

Andere Clubbesitzer denken um. Holger Schön vom Rockhouse hat seine Escape-Rooms zu Partyzimmern umfunktioniert, in denen kleine geschlossene Gruppen von bis zu sieben Personen gemeinsam Kickern und Zeit verbringen können.

Können jetzt wieder Messen stattfinden?

Ja, aber das hat nichts mit der Herbststrategie zu tun. „Messen sind anders als etwa Konzerte oder Volksfeste zu betrachten“, sagt Onuora Okbukagu, Sprecher der Deutschen Messe in Hannover. Für diese Veranstaltungen muss ein Gesundheits- und Hygienekonzept vorgelegt und genehmigt werden. In zwei Fällen ist das geschehen. Die Verbrauchermesse Infa wird vom 17. bis 24. Oktober auf dem Messegelände stattfinden, die Pferd und Jagd vom 10. bis zum 13. Dezember.

Gibt es schon eine Entscheidung zu den Weihnachtsmärkten?

Darüber will die Landesregierung noch gesondert mit den Kommunen und den Schaustellern beraten. Ein Termin für das Gespräch steht nach Angaben des Wirtschaftsministeriums noch nicht fest. Die Schausteller stehen in den Startlöchern; für sie geht es nach der Absage von Volksfesten im Sommer um die Existenz. „Wenn die Märkte nicht stattfinden sollten, bedeutet das für viele von uns das Aus“, hatte Fred Hanstein, Landesvorsitzender des Schausteller- und Marktkaufleuteverbands, der HAZ gesagt.

Der Weihnachtsmarkt in Hannovers Altstadt 2019 – solche Bilder wird es wohl in diesem Jahr nicht geben. Quelle: Rainer Dröse

Klar ist einstweilen nur, dass Weihnachtsmärkte in gewohnter Form mit vielen Buden dicht gedrängt in den Altstädten nicht möglich sind. Eine Alternative könnte sein, die Stände großräumiger auf Plätze zu verteilen.

Wie ist es bei Sportveranstaltungen?

Hier gilt bundesweit die Regel, dass 20 Prozent der Sitzplätze in Stadien und Hallen unter Beachtung der Hygieneregeln besetzt werden dürfen. Beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 soll das das erste Mal zum Derby gegen Eintracht Braunschweig am 3. Oktober der Fall sein, dann dürfen 9800 Besucher in die HDI-Arena. Vorrang haben die Dauerkartenbesitzer der vergangenen Saison.

Die Bundesliga-Handballer von den Recken können 2000 Fans in die ZAG-Arena lassen – erstmals am 1. Oktober im Heimspiel gegen GWD Minden. Die Eishockey-Clubs der Hannover Indians und Hannover Scorpions dürfen jeweils rund 700 Zuschauer in ihren Hallen begrüßen.

Keine einschneidenden Änderungen gibt es nach aktuellem Stand bei den Galopprennen auf der Neuen Bult. Dort sind zusätzlich zu den Pferdebesitzern maximal 300 Besucher mit einer Legitimation erlaubt, im Wesentlichen Züchter, Betreuer und Pfleger der Vierbeiner.

Von Bernd Haase, Uwe Janssen und Lucas Kreß