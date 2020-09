Hannover

Mehr als 1000 Menschen haben am Sonnabend in Hannover nach Polizeiangaben gegen die Corona-Beschränkungen protestiert. Gegen die Corona-Leugner formierten sich gleich mehrere Demonstrationszüge mit insgesamt etwa 700 Teilnehmern. Immer wieder kam es zu gegenseitigen Provokationen. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, schirmte die beiden Lager rigoros voneinander ab. Am Himmel kreiste ein Polizeihubschrauber. Außerdem standen Wasserwerfer in Bereitschaft.

Die Polizei stoppte mehrfach den Protestzug der Corona-Leugner, weil sich viele Demonstranten weigerten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht hatte das Verwaltungsgericht zuvor abgewiesen. Über Lautsprecher und Twitter wurden die Marschierer immer wieder ermahnt, eine Maske aufzusetzen, sonst werde die Demonstration abgebrochen.

Schließlich verkürzte die Polizei die Demonstrationsroute: Die Gegner der Corona-Maßnahmen mussten vom Schiffgraben in Hannover über die Prinzenstraße direkt zum Georgsplatz ziehen. Eigentlich war geplant gewesen, dass der Demonstrationszug noch über den Hauptbahnhof, das Steintor und die Schmiedestraße führt.

Weitgehend friedliche Demo in Hannover

Begonnen hatten die Veranstaltungen am Waterlooplatz. Dort trafen sich sowohl Corona-Leugner als auch Gegendemonstranten. Mehrmals kam es zu Rangeleien und gegenseitigen Provokationen. Die Polizei meldete eine Auseinandersetzung mit zirka zehn Personen, bei der es um ein Plakat gegangen sein soll. Drei Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten wurden eingeleitet. Außerdem schlossen die Beamten einen Teilnehmer von der Demo aus, weil er sich weigerte, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot in der Innenstadt von Hannover präsent. Quelle: Samantha Franson

Bei den Protesten blieb es nach Polizeiangaben bis zum späten Nachmittag friedlich. Es waren auch keine Reichsflaggen oder Reichskriegsflaggen zu sehen. Stattdessen wurden Regenbogenflaggen gezeigt und Transparente etwa mit dem Slogan „Inzwischen sind mehr Menschen an Corona verblödet, als gestorben“.

Unter den Gegnern der Corona-Maßnahmen waren auch Mütter der Initiative „Eltern stehen auf“. Kinder seien die Leidtragenden der Einschränkungen, sagte eine Teilnehmerin. Auf T-Shirts standen Sprüche wie „Corona ist ein Raubzug“ oder „Gegen Impfpflicht, Maulkorb, Staatsgewalt, Lügenpresse, Volksverräter“.

Um der Maskenpflicht zu entgehen, legten Dutzende Teilnehmer Atteste vor, die bescheinigen sollten, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aus medizinischen Gründen nicht möglich sei. Die Polizei kontrollierte 70 solche Atteste. Gegen einige Teilnehmer seien Ermittlungen eingeleitet worden, weil sie vermeintlich gefälschte Urkunden vorgelegt haben, so ein Polizeisprecher.

In der Stadt gab es auch Protestveranstaltungen gegen die Kritik an den Corona-Maßnahmen, etwa von der Linken Jugend mit 200 Teilnehmern. Bei einer Kundgebung „Aufstehen gegen Rassismus“ wurden laut Polizei rund 450 Menschen gezählt.

Die Polizei war mit mehreren Hundert Beamten im Einsatz, mehrere Wasserwerfer standen in den Straßen der Landeshauptstadt, auch die Reiterstaffel war vor Ort. Kritisch war die Lage, als der Protestzug in der Nähe des Landtags vorbeizog, wo sich rund 50 Menschen aus dem linken Spektrum versammelt hatten. Dort kam es aber nicht zu Störungen der Demonstration.

Auch Wasserwerfer wurden in Stellung gebracht – aber nicht eingesetzt. Quelle: Samantha Franson

Vor dem Landtag hatten sich zahlreiche Polizisten postiert, um zu verhindern, dass Demonstrationsteilnehmer in das Gebäude gelangen. Im Anschluss an die Demonstration in Berlin hatten Ende August nach Polizeiangaben etwa 300 bis 400 Demonstranten Absperrgitter am Reichstagsgebäude überrannt und sich lautstark vor dem Besuchereingang aufgebaut.

