Hannover

Frank Ebert steht etwas abseits der anderen Demonstranten am Waterlooplatz, und er steht da ganz bewusst. Ebert trägt Maske und ein Schild, auf dem steht: „Pro Jagau. Pro Wissenschaft. Contra irrationale Verordnungspolitik.“ Warum er sich ein bisschen zur Seite gestellt hat? „Ich fühle mich hier nur bedingt repräsentiert“, sagt Ebert. „Ich habe den Eindruck, dass die Argumentation von vielen hier heute am Platz nicht so sehr wissenschaftlich getrieben ist wie meine Argumentation und meine Kritik an den Maßnahmen.“ Vielleicht passt die Argumentation von Hannovers Regionspräsident Hauke Jagau (SPD), der sich zuletzt in der HAZ für mehr Mut bei der Diskussion um Lockerungen ausgesprochen hatte, tatsächlich nicht so ganz zu vielem, was sonst noch so gesagt wird an diesem Tag auf diesem Platz.

Am Ende eines langen Demonstrationssonnabends in Hannover wird die Polizei sagen, dass rund 1100 Menschen beim sogenannten „Walk to Freedom“ , dem „Marsch zur Freiheit“, aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen haben, ihnen gegenüber sollen etwa 700 Gegendemonstranten gestanden haben. Bis zu 900 Corona-Kritiker schließlich hören sich ab dem späten Nachmittag die Reden der Abschlusskundgebung auf dem Georgsplatz an.

Bei „ Black-Lives-Matter “ waren 8500

Das sind nicht ganz wenige Menschen, keine Frage. Aber angesichts der Tatsache, dass dies die zentrale Veranstaltung der Kritiker der Corona-Politik ist, sind es auch nicht furchtbar viele. Zum Vergleich: Anfang Juni protestierten 8500 allein bei der hannoverschen „ Black-Lives-Matter“-Demonstration gegen Polizeigewalt und Diskriminierung. So viele, dass die Abstands- und Hygieneregeln kaum einzuhalten waren.

Eskalation bei der Corona-Demo bleibt aus

Diese 1100 plus 700 Demonstranten machen den mehreren Hundert Polizisten durchaus Mühe. Etwa, weil im Zug der Corona-Kritiker immer wieder die angeordnete Maskenpflicht nicht ein- und der Zug daher mehrfach angehalten wird. Oder, weil auf der anderen Seite zwischenzeitlich der sogenannte Schwarze Block der autonomen Linken mit gut 50 Leuten aufmarschiert. Man wolle die beiden Gruppen voneinander trennen, sagt Polizeipräsident Volker Kluwe, während all das passiert. Diese Trennung gelingt, eine Eskalation wie zuletzt bei der Corona-Großdemo in Berlin bleibt aus.

Erklärt die Taktik der Polizei: Polizeipräsident Volker Kluwe. Quelle: Franson

Das liegt auch daran, dass das Häuflein der norddeutschen Kritiker der Corona-Maßnahmen sein Anliegen friedlich vorbringt. Nicht Reichsflaggen oder -bürger dominieren das Bild. Es weht eher ein wenig der Hauch des Esoterischen über der Veranstaltung. Was nicht heißt, dass nicht auch mächtig starke Worte fallen.

„Vielleicht nehmen sie auch DNA-Proben“

Dr. Carola Javid-Kistel aus Duderstadt etwa, die sowohl Ärztin wie auch Homöopahtin ist, spricht zu Beginn der Veranstaltung auf der Bühne von einer „Fake-Pandemie“. Angst sei geschürt worden, sagt sie. Mit Angst errichtet man eine Diktatur.“ Vielleicht nehme man bei den Corona-Tests auch DNA-Proben. „Wissen wir es?“, fragt sie. Dann wird sie ruhiger. „Ich will nicht, dass meine Kinder ohne Kino und Theater aufwachsen“, sagt sie.

Eher der Haus des Esoterischen: Die Demonstration der Corona-Kritiker. Quelle: Franson

Ein anderer Redner wiederum spricht bei der Abschlusskundgebung auf dem Georgsplatz über die Maskenpflicht: „Die Rhetorik der Einschüchterung passiert, lasst Euch davon nicht einschüchtern“, sagt er. Die Maskenpflicht sei das Signal, dass man zu gehorchen habe. In einer anderen Rede geht es um Schwangere, die angeblich mit Maske gebären müssen. Laute der Entrüstung entfahren den Sitzenden. Da ist man längst auf der Ebene der alternativen Fakten angekommen.

Das sind die Anliegen der Menschen

Eine Ärztin aus Ostfriesland, Mitglied bei den „Querdenkern“, schaltet im Vergleich dazu drei Gänge zurück. Sie ist da, um gegen die Maskenpflicht zu demonstrieren. „Die Masken haben negative Effekte, man atmet Keime ein“, sagt sie. „Auch geht es mir gegen den Strich, dass seit einem halben Jahr Grundrechte eingeschränkt werden. Wenn ich die Infektionszahlen richtig deute, ist die Corona-Lage schon lange vorbei. Aber darüber findet kein Diskurs statt."

Frank Kramer, Sprecher der Querdenker aus Ostfriesland, sagt: „Ich habe Freunde, die selbständig sind, etwa in der Gastronomie, und denen quasi verboten wurde, Geld zu verdienen. Das kann nicht sein.“ Sein Vater werde in der Tagespflege betreut, dort seien jetzt Fahrer entlassen worden. „Durch die Besuchsverbote vereinsamen die alten Menschen", sagt Kramer.

Das alles kann man finden und argumentieren. Aber muss das, wie in Berlin, in Gesellschaft von Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern sein? „Eine Demonstration ist eine offene Veranstaltung. Wie soll man da Menschen ausschließen?“, fragt Kramer. „Im Übrigen stellen Extremisten bei unseren Demos eine absolute Minderheit dar. Üben sie Gewalt aus, wären sie sofort raus aus der Nummer.“ In Berlin war das nicht immer so – in Hannover an diesem Sonnabend stellt sich die Frage nicht.

Gegendemonstranten auf der anderen Seite

Und auf der anderen Seite des tiefen Corona-Grabens? Auf der Gegendemonstration ergreift Helge Limburg von der Grünen Landtagsfraktion das Mikrofon. „Es ist eine Lüge, dass nicht kritisch über Corona-Maßnahmen diskutiert werden darf. Es ist eine Lüge, dass es keine Meinungs- und Pressefreiheit gibt“, sagt er.

Eine Frau steht etwas abseits der Gegendemonstration. Sie trägt eine Maske und hört den Reden zu. „Ich trage die Maske, um meine Eltern zu schützen“, sagt sie. Unerträglich finde sie es, wenn sich vermeintlich besorgte Bürger nicht von Rechtsextremen abgrenzen, die sich unter sie mischen. „Ich stehe hier für die Demokratie und gegen die Dummheit“, sagt die junge Frau. Der Satz hätte auch auf der anderen Seite des Platzes fallen können.

Bei der Kundgebung der „Omas gegen Rechts“ nahe der Oper sagt Oliver Klauke von „Aufstehen gegen Rechts“: „Ich finde es wichtig, dass wir die Nazis in diesen Anti-Corona-Demonstrationen outen, mit dem Finger auf sie zeigen und gegen dieses Gedankengut aufstehen", sagt er.

Als sich die Innenstadt am Abend langsam leert, sind also die bekannten Argumente ausgetauscht. Mehr ist nicht passiert. Aber auch nicht weniger. Und das ist, nach all der Aufregung im Vorfeld, kein schlechtes Fazit.

Von Tobias Morchner und Andreas Schinkel